"Cupins e formigas", diz homem resgatado em fazenda do cantor Leonardo

Um dos seis trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão em uma fazenda arrendada pelo cantor Leonardo, em Jussara (GO), relatou aos fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego que durante as noites em que passou no alojamento, enfrentava a presença de formigas e cupins.

“A casa é muito ruim e está cheirando muito mal. Há muito morcego no alojamento. As formigas e cupins andam por cima dos empregados enquanto estão deitados. Também já vi escorpião e lacraia dentro do alojamento e tenho medo de sair à noite, devido a existência de muitos animais”, relatou o funcionário à época.



Os trabalhadores estavam coletando raízes e dormiam em uma casa abandonada, descrita pelos fiscais como “precária”, sem camas ou banheiro, e infestada de morcegos e fezes.

A situação foi revelada na última segunda-feira, 7, após o ministério incluir o cantor Leonardo na "lista suja" de empregadores que submeteram funcionários a trabalho escravo. Ele pagou R$ 94 mil em multas e R$ 225 mil de indenização aos resgatados, e o processo foi arquivado em abril deste ano.

Leonardo afirmou não ter conhecimento das condições em que os trabalhadores viviam, pois a fazenda estava arrendada a outra pessoa. Ele expressou sua surpresa e tristeza em relação à situação nas redes sociais.