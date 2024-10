Trabalhadores de Leonardo ficavam em local com fezes

De acordo com MTE, alojamentos destinados aos trabalhadores eram extremamente precários - Foto: Reprodução e Divulgação | MTE

O cantor Leonardo foi incluído na "lista suja" do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), após uma fiscalização na Fazenda Talismã, localizada em Jussara, Goiás. O nome do artista consta entre os 176 empregadores que, segundo o governo, submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão. Durante a vistoria, seis pessoas foram encontradas trabalhando em condições degradantes na propriedade.

De acordo com o relatório do MTE, os alojamentos destinados aos trabalhadores eram extremamente precários, sem banheiros adequados e com camas improvisadas. Além disso, havia infestação de morcegos, com fezes dos animais espalhadas pelos cômodos, além da presença de formigas, cobras e escorpiões. No momento da fiscalização, uma cobra morta foi encontrada perto do alojamento.

Os fiscais observaram que os trabalhadores improvisaram suas camas com tábuas de madeira, portas velhas, galões de agrotóxicos e tijolos, sobre os quais colocaram colchões velhos e pedaços de espuma. Dois irmãos dividiam um colchão de casal em cima de uma tábua improvisada, enquanto outros três dormiam em tarimbas semelhantes. Um sexto trabalhador dormia em uma rede comprada com seu próprio dinheiro.

O banheiro existente no alojamento estava totalmente inoperante, sem água e tomado pelo abandono, com fezes de morcegos e insetos. Como alternativa, os trabalhadores utilizavam as árvores próximas para suas necessidades e improvisaram um chuveiro com uma mangueira presa a uma estrutura de madeira.

Leonardo se pronuncia

Leonardo se defendeu das acusações. O cantor iniciou o pronunciamento afirmando estar “surpreso e muito triste” por seu nome estar sendo comentado e relacionado às práticas de trabalho análogo à escravidão. Segundo o sertanejo, a citação aconteceu por conta de uma propriedade arrendada há cerca de 2 anos.

“Em 2022, eu arrendei uma fazenda para que o arrendatário plantasse soja, milho, sei lá, o que ele quisesse. Se eu estou arrendando a fazenda pra ele, ele tem o direito de plantar o que ele quiser, entendeu? E nisso surgiram uns funcionários lá, que eu não conheço, nunca vi falar, nunca vi”, relatou.

De acordo com Leonardo, lhe foi lavrada uma multa após vistoria do MTE nesta fazendo arrendada, denominada Lacanca. A notificação foi expedida em seu nome, já que ele é o proprietário das terras.