Mãe de Raquel Brito revela trotes sobre saúde da filha: 'Entubada'

Elisangela Brito usou suas redes sociais para desabafar sobre a saúde da filha - Foto: Reprodução/Instagram

Elisangela Brito, mãe de Raquel Brito, usou suas redes sociais para desabafar sobre a saúde da filha, que deixou o elenco de A Fazenda 16. Para acompanhar de perto a situação de Raquel, Elisangela viajou para São Paulo, onde a baiana está internada.

No caminho para o hospital, Elisangela revelou que vem recebendo trotes de pessoas se passando por produtores da Record TV, informando que sua filha estaria entubada. A informação inverídica teria causado desespero à matriarca.

"Realmente, passaram trote dizendo que era da produção, que Raquel estava entubada. Ainda não vi Raquel. Pessoas que diante da sua dor ainda querem pisar. A produção já fez chamada de vídeo para desfazer os trotes que tentaram me desesperar", revelou.

De acordo com a matriarca, ela está indo ao encontro da filha na capital paulista, e está se informando sobre o estado de saúde da baiana através de "pessoas sérias". "A produção acabou de me pegar [no aeroporto], e vou me informar como Raquel está através de pessoas sérias", contou.