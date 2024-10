Esposa de Leonardo expõe traições do cantor: "Perdoo do coração"

Poliana Rocha falou de traições de Leonardo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Poliana Rocha decidiu novamente falar sobre o casamento com Leonardo e desabafou a respeito dos problemas enfrentados, como algumas traições vindas do sertanejo.

Leia Mais:

>>> Trabalhadores de Leonardo ficavam em local com fezes

>>> Filho de Gal Costa trocou namorada pela mãe dela e ex desabafa: "Talarica"

>>> Leonardo quebra silêncio após acusação de trabalho escravo; veja vídeo

A influenciadora declarou que já sofreu situações do tipo, mas resolveu o perdoar. Ela garantiu que não guarda as traições no seu coração.

Em entrevista ao podcast A Virada de Chave, a mãe de Zé Felipe disparou: "Tal situação que vivi, perdoei e nunca mais falei em casa sobre isso. É de alma mesmo. Perdoo do coração, porque não quero isso dentro de mim, não quero nada que me faz mal. Se for para ficar remoendo aquele sentimento, então você não perdoou".

Poliana Rocha também falou que passou a ser uma "especialista" no assunto e acaba sempre questionada por seguidoras sobre infidelidade: "Muita gente me pede concelhos sobre isso, mas é difícil a gente falar na situação do outro".

"Mas eu falaria: 'perdoa, não traz isso para vocês. Se quer investir nessa relação, que tem amor, então faz isso para o seu bem, para construir uma família'. Porque eu, graças a Deus, consegui, depois de tantas coisas que passei, ter uma família linda. Hoje olho para eles e agradeço muito", completou.