CV só não está presente em 5 estados. Outras 30 facções operam no país

Membros do CV capturados no Rio de Janeiro durante a megaoperação realizada em 28 de outubro. - Foto: Mauro Pimentel | AFP

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) está em fase final de elaboração de um relatório que revela o poder e o alcance das facções criminosas no país. Dados preliminares apontam que o Brasil tem 31 facções criminosas com potencial de afetar a segurança de estados.

Três dessas organizações possuem atuação nacional: CV (Comando Vermelho), TCP (Terceiro Comando Puro) e PCC (Primeiro Comando da Capital). Esse último com presença confirmada também em 28 países.

Segundo dados da Abin, a expansão do Comando Vermelho começou em 2013. Até então, a facção estava presente em apenas no Rio de Janeiro, onde surgiu, no Pará, Tocantins, Rondônia e Santa Catarina. Hoje, o CV só não está presente em cinco estados: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.

O crescimento se deu a partir das transferências de lideranças e a partir do avanço da facção paulista para outros países, abrindo espaço em territórios ocupados em outros estados. Segundo o mapeamento, que deve ser publicado no início de 2026, quando presos são levados para outros estados, eles buscam outras regiões para atuar, se organizar e voltar para o Rio de Janeiro.

Sem fronteiras

Outra facção organizada no Rio, o TCP, rival do CV, copiou modelo e já está presente em dez estados. No relatório, o Terceiro Comando Puro aparece ainda no Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Ceará, Amapá, Acre, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

O PCC, facção sediada em São Paulo, já atua fora do Brasil, com presença em 28 países, 17 a mais que em 2018. Além da expensão internacional, o número de integrantes dobrou e hoje são 2078 faccionados identificados. Os países com a maior quantidade de membros fazem fronteira com o Brasil: Paraguai, Venezuela, Bolívia e o Uruguai.

