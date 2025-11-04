Mais de 400 policiais e 38 presos: operação cerca facção carioca em Salvador

A Operação Freedom foi deflagrada pela Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação | PC

A Operação Freedom, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, resultou na prisão de 38 pessoas nesta terça-feira, 4. A ação, que acontece também no Ceará, tem o objetivo de desarticular o núcleo armado e financeiro de uma organização criminosa oriunda do Rio de Janeiro que atua em território baiano. Também foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão.

Segundo a PC, 35 mandados foram cumpridos em Salvador, nos bairros da Liberdade, Uruguai, Pernambués, Narandiba e Areia Branca, nos municípios de Aratuípe e Ilhéus, e também na cidade de Eusébio, no Ceará. Ao todo, mais de 90 ordens judiciais foram expedidas e estão sendo cumpridas ao longo do dia.

A Justiça determinou também o bloqueio de 51 contas bancárias ligadas ao grupo investigado. Os alvos da Operação Freedom são suspeitos de envolvimento em homicídios e na expansão do tráfico de drogas em Salvador e outras cidades da Bahia.

Os resultados da operação devem contribuir para a elucidação de cerca de 30 assassinatos ocorridos na capital baiana, de acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Operação Freedom, que contou com mais de 400 policiais civis e militares, tem o apoio da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A ação tem como foco enfraquecer a estrutura criminosa, apreender armas e bens, prender lideranças e interromper o fluxo de recursos ilícitos usados para sustentar o domínio territorial e a prática de homicídios.

Casal líder do CV foi da mesma operação

Dois líderes do Comando Vermelho atuantes em Salvador foram presos no Ceará durante a Operação Freedom. De acordo com as informações obtidas pelo Portal A TARDE, o casal foi preso no município de Eusébio. Luís Lázaro Santana Alves (vulgo LL) chefiava a facção nos bairros da Lapinha, Uruguai, Liberdade e Calçada, em Salvador e Marielle Silva Santos era a operadora financeira do esquema.