HOME > POLÍCIA
OPERAÇÃO FREEDOM

Casal líder do CV na Lapinha é alvo de prisão em operação da PC

Polícia Civil deflagrou a operação contra uma organização criminosa do Rio de Janeiro

Victoria Isabel e Luan Julião

Por Victoria Isabel e Luan Julião

04/11/2025 - 6:41 h | Atualizada em 04/11/2025 - 7:16
Marielle Silva Santos e Luís Lázaro Santana Alves
Marielle Silva Santos e Luís Lázaro Santana Alves

Dois líderes do Comando Vermelho atuantes em Salvador, foram presos no Ceará durante a Operação Freedom, deflagrada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 4, pela Polícia Civil, com o objetivo de desarticular o núcleo armado e financeiro de uma facção criminosa do Rio de Janeiro.

De acordo com as informações obtidas pelo Portal A TARDE, o casal foi preso no município de Eusébio. Luís Lázaro Santana Alves (vulgo LL) chefiava a facção nos bairros da Lapinha, Uruguai, Liberdade e Calçada, em Salvador e Marielle Silva Santos era a operadora financeira do esquema.

A ação é executada de forma simultânea na Bahia e no Ceará, e resultou, até o momento, na prisão de 31 pessoas e no cumprimento de 46 mandados de busca e apreensão.

Em Salvador, os mandados estão sendo cumpridos em Salvador, nos bairros da Liberdade, Uruguai, Pernambués, Narandiba e Areia Branca, nos municípios de Aratuípe e Ilhéus, e também na cidade de Eusébio, no Ceará.

Segundo a Polícia Civil, os alvos da operação são suspeitos de envolvimento em homicídios e na expansão do tráfico de drogas na capital baiana e em outras localidades.As investigações indicam que o grupo mantinha uma estrutura voltada ao financiamento das atividades criminosas, com ramificações interestaduais.

A ação, coordenada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mobilizou mais de 400 policiais civis e militares e cumpre mais de 90 mandados judiciais em Salvador, na Região Metropolitana, em cidades do interior e também no Ceará.

Imagem ilustrativa da imagem Casal líder do CV na Lapinha é alvo de prisão em operação da PC
Foto: Filipe Conceição e Tony Silva.

Durante as ações, a Justiça determinou o bloqueio de 51 contas bancárias ligadas aos investigados. A expectativa do DHPP é que, a partir dos resultados da operação, seja possível elucidar ao menos 30 assassinatos ocorridos em Salvador.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, André Viana, a tem um viés de asfixia financeira. "Ela tem um viés de apreensão de recurso financeiro, de uma organização originada do Rio de Janeiro. Esse recurso no futuro será utilizado justamente no enfrentamento à criminalidade", afirmou.

A Operação Freedom conta com o apoio da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e de unidades especializadas das Polícias Civil e Militar. Entre os objetivos estão o enfraquecimento da estrutura criminosa, a apreensão de armas e bens, a prisão de lideranças e a interrupção do fluxo de recursos ilícitos usados para sustentar o domínio territorial da facção.

Imagem ilustrativa da imagem Casal líder do CV na Lapinha é alvo de prisão em operação da PC
Foto: Filipe Conceição e Tony Silva.

Veja vídeo:

