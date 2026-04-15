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Declaração automática do Imposto de Renda pode facilitar vida do brasileiro
Ideia é que o processo anual passe a ser feito de forma rápida
O Ministério da Fazenda trabalha com a perspectiva de simplificar significativamente a declaração do Imposto de Renda, deixando para trás os formulários extensos e complexos.
A ideia é que o processo anual passe a ser feito de forma rápida, com o contribuinte apenas conferindo e confirmando dados já reunidos pelos sistemas do governo.
Além disso, a proposta também prioriza o uso de tecnologia para identificar com mais precisão rendimentos que nem sempre são informados manualmente, como valores provenientes de aluguéis e outras fontes complementares.
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Avanço da declaração pré-preenchida
A estratégia do governo envolve ampliar o uso de dados digitais para tornar o processo mais simples. Com a integração de informações, incluindo dados de saúde e do sistema financeiro, a tendência é que grande parte das declarações já esteja praticamente completa no momento do preenchimento.
Segundo a equipe econômica, essa mudança é fundamental para atualizar o sistema tributário, reduzindo a dependência de etapas manuais, que podem gerar erros e levar contribuintes à malha fina.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou que o avanço deve tornar o Estado mais funcional.
“Uma das marcas da minha gestão no MF é exigir uma burocracia mais leve e eficiente. Para isso, precisamos de um Estado com capacidade de atuação mais ágil”, afirmou.
Fiscalização mais rígida
Na avaliação do Fisco, a automação traz benefícios, como mais praticidade para o contribuinte, mas também fortalece os mecanismos de controle sobre possíveis rendimentos não declarados.
Apesar da expectativa positiva, a adoção completa do novo modelo ainda depende de discussões no Congresso, especialmente sobre garantias legais e segurança jurídica.
Prazo final para envio da declaração
Em 2026, envio da declaração deve ser feito até o dia 31 de maio.
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