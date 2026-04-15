Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVIDADE

Declaração automática do Imposto de Renda pode facilitar vida do brasileiro

Ideia é que o processo anual passe a ser feito de forma rápida

Edvaldo Sales
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ideia é que o processo anual passe a ser feito de forma rápida
Ideia é que o processo anual passe a ser feito de forma rápida -

O Ministério da Fazenda trabalha com a perspectiva de simplificar significativamente a declaração do Imposto de Renda, deixando para trás os formulários extensos e complexos.

A ideia é que o processo anual passe a ser feito de forma rápida, com o contribuinte apenas conferindo e confirmando dados já reunidos pelos sistemas do governo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, a proposta também prioriza o uso de tecnologia para identificar com mais precisão rendimentos que nem sempre são informados manualmente, como valores provenientes de aluguéis e outras fontes complementares.

Leia Também:

Golpe: mais de 60 sites falsos do Imposto de Renda são identificados
Vale a pena parcelar o Imposto de Renda? Contador explica vantagens e riscos
Imposto de Renda: mais de 80% dos baianos ainda não declararam

Avanço da declaração pré-preenchida

A estratégia do governo envolve ampliar o uso de dados digitais para tornar o processo mais simples. Com a integração de informações, incluindo dados de saúde e do sistema financeiro, a tendência é que grande parte das declarações já esteja praticamente completa no momento do preenchimento.

Segundo a equipe econômica, essa mudança é fundamental para atualizar o sistema tributário, reduzindo a dependência de etapas manuais, que podem gerar erros e levar contribuintes à malha fina.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou que o avanço deve tornar o Estado mais funcional.

“Uma das marcas da minha gestão no MF é exigir uma burocracia mais leve e eficiente. Para isso, precisamos de um Estado com capacidade de atuação mais ágil”, afirmou.

Fiscalização mais rígida

Na avaliação do Fisco, a automação traz benefícios, como mais praticidade para o contribuinte, mas também fortalece os mecanismos de controle sobre possíveis rendimentos não declarados.

Apesar da expectativa positiva, a adoção completa do novo modelo ainda depende de discussões no Congresso, especialmente sobre garantias legais e segurança jurídica.

Prazo final para envio da declaração

Em 2026, envio da declaração deve ser feito até o dia 31 de maio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Imposto de Renda

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ideia é que o processo anual passe a ser feito de forma rápida
Play

Tubarão ronda crianças em famosa praia brasileira; veja

Ideia é que o processo anual passe a ser feito de forma rápida
Play

Luana Piovani chama Neymar Jr. de “aborto da natureza”; veja vídeo

Ideia é que o processo anual passe a ser feito de forma rápida
Play

Helicóptero cai no mar em pouso forçado na Praia da Barra da Tijuca

Ideia é que o processo anual passe a ser feito de forma rápida
Play

Homem é preso por agredir mãe e filho com autismo; veja vídeo da ação

x