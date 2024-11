Dia da Consciência Negra é feriado? Entenda data

Data é muito significativa para a Bahia - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

No dia 20 de novembro, uma quarta-feira, é celebrado o Dia da Consciência Negra, um feriado significativo para o Brasil e principalmente para a Bahia, estado com o maior número de pessoas negras fora da África.

Por muito tempo, foi um ponto de interrogação para os baianos porque o dia 20 de novembro era feriado em São Paulo, por exemplo, mas não na Bahia. No entanto, o governo Lula trouxe mudanças para o Brasil, como a retomada de diversos Ministérios, que tinham sido excluídos no governo anterior.

Antes os estados que adotavam a data como feriado eram Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo.

Em dezembro de 2023, Lula tornou o dia feriado nacional, sendo agora, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

Tenho que trabalhar no feriado?

Como agora é feriado nacional, o recomendado é que todos os trabalhadores sejam dispensados. Caso contrário, precisam receber o salário do dia em dobro ou compensar a folga em outra data.

No entanto, serviços que são indispensáveis, podem ter que continuar funcionando, ou ser ponto facultativo, como o Dia do Servidor Público, celebrado nesta segunda-feira, 28.

História do Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro, data em que marca a morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, no século XVII. A data foi idealizada por jovens universitários negros da década de 1970, em plena Ditadura Militar no Brasil.

Contudo, a Lei 12,519/2011 oficializou a data, mas não a transformou em feriado nacional. Por isso, até novembro do ano passado, os governos de cada estado e cidade do Brasil tiveram que decidir se a data seria feriado ou não.

Qual a história de Zumbi dos Palmares?

Apesar de ter poucos registros sobre sua vida e existam controvérsias sobre sua personalidade, Zumbi dos Palmares foi um dos três líderes do maior quilombo na história do Brasil, o Quilombo dos Palmares.

De acordo com pesquisa feita pelo site Brasil Escola, o primeiro registro do quilombo data de 1597. Palmares era o nome que se dava ao conjunto de mocambos que o formava.

Esse era o centro político de Palmares e chegou a contar com até 6 mil habitantes. Ao todo, fala-se que o complexo que formava Palmares possuía 20 mil habitantes.