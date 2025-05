Disfarçados de policiais, suspeitos fazem chacina em campo de futebol

Criminosos estavam com camisas estampadas de “Polícia Civil" - Foto: Reprodução

Quatro homens, entre eles um adolescente de 16 anos, foram mortos a tiros na noite de terça-feira, 6, em um campo society de Fortaleza (CE). A chacina foi atribuída a integrantes da facção Comando Vermelho (CV), que teriam invadido o local disfarçados de policiais civis.

Segundo testemunhas, os alvos estavam jogando bola quando os criminosos, com camisas estampadas com “Polícia Civil”, entraram no campo e abriram fogo. Duas vítimas morreram ainda no local. Já as outras duas, Pedro Henrique e Carlos Johnson Viana Ferreira, de 31 anos, chegaram a ser socorridas, mas não resistiram.

A Polícia Militar perseguiu o carro utilizado pelos atiradores e conseguiu capturar quatro suspeitos: três adultos (de 18, 19 e 22 anos) e um adolescente de 15 anos. Com o grupo, foram apreendidas quatro pistolas, munições, drogas e celulares.

Os adultos foram autuados por homicídio, porte ilegal de arma, corrupção de menores e participação em organização criminosa. Eles já tinham antecedentes criminais. O adolescente responderá por ato infracional equivalente aos mesmos crimes.