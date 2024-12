Dois homens são presos em flagrante após sequestrar idoso

As investigações continuam para identificar outros envolvidos no sequestro e apurar mais detalhes sobre os crimes. - Foto: Jardim São Luis News/Facebook/Reprodução

dois homens foram presos em flagrante pelo sequestro de um idoso de 69 anos na zona sul de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 30. A prisão ocorreu após uma perseguição policial que durou 20 minutos e resultou em um acidente de trânsito no Grajaú.

Tudo começou quando policiais militares, durante uma ronda na região, desconfiaram de um veículo parado em uma área de vegetação. Ao realizar a abordagem, os suspeitos tentaram fugir, iniciando uma perseguição. Durante a fuga, dois homens abandonaram o carro e correram a pé, enquanto outros dois, de 28 e 30 anos, continuaram dentro do veículo, que ainda abrigava a vítima, o idoso sequestrado, no porta-malas.

A perseguição policial terminou quando o carro dos suspeitos bateu na traseira de um ônibus na Rua Henrique Muzzio. Os dois criminosos foram detidos e encaminhados ao hospital, pois ficaram feridos no acidente. Após o atendimento médico, ambos foram levados à delegacia e tiveram a prisão em flagrante decretada.

Leia também:

>> Confronto entre facções em Boipeba deixa três mortos e dois feridos

>> Procurador-geral de Justiça, Pedro Maia recebe Comenda Dois de Julho na Alba

>> Homens são assassinados durante a madrugada em Salvador

A vítima, que foi sequestrada em seu sítio, relatou que passou cerca de três horas sob a mira de uma arma antes de ser colocada no porta-malas do veículo. Durante o sequestro, os criminosos tentaram obter as senhas dos cartões do idoso, mas ele afirmou que não se lembrava delas. Somente depois disso ele foi colocado no carro. O idoso foi socorrido e levado ao hospital, onde recebeu cuidados médicos.

O caso está sendo investigado pelo 101º DP, e vários materiais foram apreendidos durante a operação, incluindo maquininhas de cartão, celulares, uma arma, munições e um carregador.

A polícia ainda investiga se há ligação entre o sequestro do idoso e o caso da modelo Luciana Curtis, que, juntamente com o marido e filha, foi libertada de um cativeiro na Brasilândia no mesmo dia. Um carro carbonizado encontrado na manhã de sexta-feira pode estar relacionado às vítimas do rapto de Luciana Curtis.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos no sequestro e apurar mais detalhes sobre os crimes.