DPU cria comissão especial para auxiliar atingidos pelas chuvas no RS | A TARDE

Em estado de calamidade pública, o Rio Grande do Sul receberá auxílio da Defensoria Pública da União (DPU) para mitigar os efeitos das fortes chuvas que já resultaram em 13 mortes, 21 pessoas estão desaparecidas e milhares de pessoas ficaram desabrigadas.

O defensor público-geral federal, Leonardo Magalhães criou nesta quinta-feira, 2, uma comissão especial para acompanhar as ações emergenciais para atender à população gaúcha.

O reforço do efetivo da DPU no estado tem como objetivo contribuir, dentro das suas atribuições constitucionais, para a proteção dos direitos das pessoas afetadas pela tragédia, a recuperação do patrimônio e a proteção do bem público.

Em nota encaminhada à imprensa, a Defensoria também se solidarizou com o governador do Estado, Eduardo Leite, e se coloca à disposição das autoridades locais e nacionais para colaborar, da melhor forma possível, com o trabalho da Defesa Civil na recuperação das áreas inundadas pelo temporal e na proteção às pessoas atingidas por este desastre, que já é considerado o maior do Rio Grande do Sul.

O temporal fez com que o presidente Lula (PT) cancelasse o sobrevoo no município de Santa Maria (RS) para acompanhar os danos causados pelo fenômeno climático. O mandatário está no estado e se reuniu com o governador Eduardo Leite (PSDB).