Duas pessoas morrem intoxicadas por consumo de bebidas com metanol

Intoxicação ocorreu por consumo de bebidas alcoólicas com metanol - Foto: Reprodução/Pexels

Duas pessoas morreram após serem vítimas de intoxicação por consumo de bebidas alcoólicas com metanol. Os casos aconteceram nas cidades de São Paulo e em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. As informações foram publicadas pelo portal g1.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima que faleceu em São Paulo é um homem de 54 anos que morava na região da Mooca/Aricanduva. Ele apresentou sintomas desde o dia 9 de setembro, mas morreu no dia 15.

Conforme o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, já foram confirmados seis casos de intoxicação por metanol desde junho deste ano até aqui, sendo que dois resultaram em óbito. No momento, 10 casos estão sob investigação com suspeita de intoxicação por consumo de bebida contaminada, na capital paulista.

Anteriormente chamado “álcool da madeira”, quando era obtido pela destilação de toras, o metanol (CH₃OH) é uma substância altamente inflamável e tóxica. O produto é de difícil identificação, sendo um tipo de álcool incolor e com cheiro semelhante ao da bebida alcoólica comum.

Cuidado com bebidas de "origem duvidosa"

Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde de SP afirmou que recomenda para bares, empresas e demais estabelecimentos que redobrem a atenção quanto à “procedência dos produtos oferecidos”, e que a população adquira apenas bebidas de fabricantes legalizados, com rótulo, lacre de segurança e selo fiscal, evitando “opções de origem duvidosa” e prevenindo casos de intoxicação.