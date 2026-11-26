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A expectativa para o último pagamento do ano é alta para muitos trabalhadores com carteira assinada. Por isso é importante saber quando será o quinto dia útil do último mês de 2026: 5 de dezembro.

Para o cálculo do prazo de pagamento de salários, o sábado é considerado dia útil, enquanto domingos e feriados não entram na contagem.

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A regra aparece no artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que determina que o salário deve ser pago, no máximo, até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

O quinto dia útil de dezembro de 2026

Em dezembro de 2026, a sequência será:

Primeiro dia útil: 1º de dezembro (terça-feira);

Segundo dia útil: 2 de dezembro (quarta-feira);

Terceiro dia útil: 3 de dezembro (quinta-feira);

Quarto dia útil: 4 de dezembro (sexta-feira);

Quinto dia útil: 5 de dezembro (sábado).

Ou seja, para quem trabalha com carteira assinada, o quinto dia útil de dezembro de 2026 será no sábado, 5.

O que fazer se o salário não for pago até o quinto dia útil?

Se o empregador não cumprir a data-limite, o trabalhador pode buscar orientação para cobrar os valores atrasados.

Em caso de atraso, o empregado pode recorrer à Justiça do Trabalho para cobrar o pagamento devido, com os acréscimos que forem aplicáveis. Além disso, o sindicato da categoria pode auxiliar na defesa dos direitos dos trabalhadores e na adoção das medidas cabíveis.

Atrasos frequentes ou prolongados no pagamento podem caracterizar descumprimento das obrigações do empregador.

Importante ressaltar que dependendo das circunstâncias e da gravidade da situação, isso pode levar ao reconhecimento da rescisão indireta, quando o trabalhador encerra o contrato por falta grave do empregador e pode ter direito às verbas de uma demissão sem justa causa.

Ademais, o empregador pode estar sujeito à fiscalização e às penalidades previstas na legislação trabalhista.