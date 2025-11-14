Menu
BRASIL
BELÉM

Economia verde: Consórcio Nordeste e o ambicioso plano na COP30

PTE-NE prevê 324 ações para triplicar a energia limpa, atrair powershoring e transformar o semiárido em polo global

Georges Humbert*

Por Georges Humbert*

14/11/2025 - 11:05 h
Membros do movimento indígena Munduruku Ipereg Ayu aguardam do lado de fora do local da COP30
Membros do movimento indígena Munduruku Ipereg Ayu aguardam do lado de fora do local da COP30 -

A 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), sediada em Belém do Pará, transformou-se no palco onde o Consórcio Nordeste reafirmou seu papel de vanguarda na transição ecológica do Brasil. Representando os nove estados da região, o consórcio não apenas levou uma agenda robusta de desenvolvimento sustentável e justiça social, mas também lançou o ambicioso Plano Brasil Nordeste de Transformação Ecológica (PTE-NE).

Com parcerias internacionais de peso e a adesão a alianças globais de descarbonização, a região se posiciona como um hub mundial de energia renovável e um modelo para a economia verde. O Jornal A TARDE acompanhou de perto as iniciativas que prometem triplicar a capacidade de energia limpa e atrair investimentos bilionários, consolidando o Nordeste como o epicentro da mudança climática positiva no país.

O Consórcio Nordeste, formado pelos governos de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, iniciou sua participação estratégica na COP30 com o lançamento do Plano Brasil Nordeste de Transformação Ecológica (PTE-NE). Esse plano ambicioso, apresentado no dia 10 de novembro, reúne 47 propostas e 324 ações prioritárias, elaboradas com a participação de mais de 500 representantes em oficinas regionais.

O foco está em transformar o semiárido em um hub mundial de energia renovável, fortalecendo a agricultura familiar, promovendo a agroecologia e investindo em inovação verde. De acordo com fontes oficiais do consórcio, o plano visa triplicar a capacidade de energia limpa na região, alinhando-se às metas nacionais de redução de emissões até 2035.

Parcerias etratégicas e lideranças em destaque na COP30

Além do lançamento do plano, o consórcio firmou parcerias internacionais e nacionais de peso. No dia 11 de novembro, aderiu à Under2 Coalition, uma aliança global de governos subnacionais comprometidos com a descarbonização, assumindo metas rigorosas para limitar o aquecimento global a 2ºC. Essa adesão reforça o compromisso do Nordeste com ações climáticas concretas, incluindo a expansão de energias renováveis e a proteção de biomas como a Caatinga e o Cerrado.

Outro destaque foi o acordo com o Banco do Brasil e o Instituto Clima e Sociedade (iCS), assinado no dia 12, para promover mecanismos financeiros sustentáveis e atrair indústrias verdes intensivas em energia – o conceito de "powershoring". Essa parceria visa preparar a região para investimentos que combinem crescimento econômico com responsabilidade ambiental.

Leia Também:

AIBA reafirma compromisso da agricultura com a sustentabilidade na COP30
Racismo ambiental ou desigualdade social? O debate que domina a COP30
Legado da COP30: o que Salvador vai ganhar em parcerias e investimentos verdes?

O estande do Consórcio Nordeste na COP30 se transformou em um espaço vibrante de debates e apresentações, onde governadores e especialistas discutiram estratégias que unem energia renovável e justiça social. Celebrado com elementos culturais como forró, o local simbolizou o orgulho nordestino e atraiu atenção internacional, mostrando que sustentabilidade pode ser inclusiva e enraizada na identidade regional.

Destaca-se a participação ativa do presidente do Consórcio Nordeste, Rafael Fonteles, governador do Piauí. Eleito para o cargo em janeiro de 2025, Fonteles liderou as delegações regionais desde a abertura da conferência, no dia 10 de novembro. Em discursos e assinaturas de acordos, ele enfatizou a necessidade de transformar compromissos ambientais em oportunidades econômicas, afirmando que o plano ecológico busca “colocar o Nordeste na vanguarda da transição justa”. Sua presença foi marcante no lançamento do estande e nas negociações com instituições financeiras, posicionando a região como modelo para o Brasil.

Igualmente relevante foi o papel do secretário executivo do consórcio, Carlos Eduardo Gabas, que atuou como diretor de planejamento e sustentabilidade nas ações da COP30. Gabas, com sua experiência em políticas públicas, coordenou as oficinas que deram origem ao Plano de Transformação Ecológica e participou diretamente das assinaturas de parcerias, como o acordo com o BNDES e o Banco do Nordeste.

Sua contribuição foi essencial para integrar as demandas ambientais com o desenvolvimento regional, destacando ações como a alocação de R$ 100 bilhões em investimentos sustentáveis. Gabas representou o consórcio em painéis sobre governança multinível, reforçando a importância de uma abordagem integrada para combater a crise climática.

Outros governadores, como Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), que representou o consórcio no lançamento do Plano para Acelerar a Governança Multinível, e Paulo Dantas (Alagoas), integraram a comitiva, ampliando o impacto das ações nordestinas. A participação coletiva demonstrou unidade e visão estratégica, com o Nordeste aproveitando a COP30 para atrair investimentos e influenciar políticas globais.

Em um momento em que o mundo clama por ações urgentes, o Consórcio Nordeste prova que regiões historicamente desafiadas podem liderar a transformação ecológica. A COP30 não termina aqui – as sementes plantadas em Belém prometem florescer em um futuro mais verde para o Brasil e o planeta. Fiquem atentos ao Jornal da Tarde para mais atualizações.

*Georges Humbert é correspondente de A TARDE na COP30, em Belém.

