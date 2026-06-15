COPALIZOU
Efeito Copa: estreia do Brasil afeta consumo de energia no país
Demanda começou a cair desde o início do jogo, às 19h
A demanda por eletricidade no país caiu até 6,9% na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O jogo aconteceu no sábado, 13.
A menor carga registrada durante a partida entre Brasil e Marrocos foi de 77.279 megawatts (MW), um dos níveis mais baixos da noite. Segundo o ONS, a demanda começou a cair desde o início do jogo, às 19h, em comparação com um sábado comum.
Essa queda no consumo aconteceu porque as pessoas pararam os seus afazeres e ficaram em frente à TV para assistir ao jogo.
Durante o intervalo, as coisas voltaram ao normal por um momento. Em apenas oito minutos, o consumo de energia disparou 2.826 MW, o equivalente ao gasto médio de todo o estado de Goiás.
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Depois disso, no segundo tempo da partida, o sistema registrou o menor consumo da noite. Com o fim do jogo, a demanda aumentou 4.307 MW. Isso é o equivalente ao consumo médio do Rio Grande do Sul.
Devido a essas oscilações, a ONS montou uma operação especial para os jogos da Seleção, suspendendo intervenções programadas no sistema elétrico e reforçando o monitoramento antes, durante e depois das partidas.
Uma operação especial foi realizada pelo órgão para acompanhar, em tempo real, as quedas e disparadas no consumo de energia, especialmente no intervalo e após o fim da partida.