Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Elefante-marinho-do-sul é encontrado ferido em praia do Nordeste

Espécie não ocorre naturalmente no litoral sergipano e é considerada visitante ocasional

Luan Julião

Por Luan Julião

25/01/2026 - 13:42 h
Animal foi resgatado em estado grave na Praia da Aruana, em Aracaju
Animal foi resgatado em estado grave na Praia da Aruana, em Aracaju -

Um elefante-marinho-do-sul, macho e juvenil, foi encontrado em condições extremamente frágeis na Praia da Aruana, em Aracaju, na terça-feira, 20. A ocorrência foi confirmada pela Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA), que tornou o caso público na sexta-feira, 23.

Segundo a instituição, o animal apresentava apatia intensa e magreza acentuada, o que motivou o resgate imediato. Após ser retirado da praia, ele foi levado ao Centro de Reabilitação e Despetrolização, onde passou a receber acompanhamento veterinário especializado.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No centro, foram realizados exames clínicos e laboratoriais para avaliação do quadro de saúde. O elefante-marinho, que pesava 44,7 quilos, foi identificado como juvenil e acompanhado por profissionais da FMA em parceria com o Projeto de Monitoramento de Praias (PMP-SEAL). Uma equipe multidisciplinar atuou na tentativa de estabilização do animal.

Apesar dos esforços, o elefante-marinho não resistiu. A morte pode estar relacionada a um quadro de inanição e caquexia, condição marcada por extrema perda de peso e ausência de massa muscular. Durante os exames, também foi constatada a ausência de alimento no estômago, indicando que o animal provavelmente permaneceu um longo período sem se alimentar.

Leia Também:

Idoso mata esposa a pauladas e pede para tomar chá antes de ser preso
Homem morre atropelado por viatura em atendimento de um acidente
“Não conseguia respirar”, esposa de cantor relata tentativa de homicídio

A coordenadora do PMP-SEAL, Elaine Knupp de Brito, explicou que o litoral de Sergipe não faz parte da área habitual da espécie, cuja presença regular ocorre no Sul do Brasil. De acordo com ela, fatores ambientais podem ter influenciado o deslocamento do animal até a região.

O elefante-marinho-do-sul (Mirounga leonina) é o maior representante entre os pinípedes. Possui corpo robusto, cabeça grande e nadadeiras anteriores pequenas. Machos adultos podem chegar a cinco metros de comprimento e pesar até quatro toneladas, enquanto os filhotes nascem com cerca de 40 quilos e 1,30 metro.

A espécie tem ocorrência regular na Patagônia argentina e, no Brasil, é considerada visitante ocasional, sem registros de reprodução. Avistamentos esporádicos já foram feitos em estados como Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Alerta aos banhistas

A FMA reforça que pinípedes podem permanecer em praias e áreas rochosas durante períodos naturais de descanso. Ao avistar um animal desse tipo, a orientação é:

  • manter distância mínima de 10 metros;
  • afastar animais domésticos;
  • não alimentar nem tentar conduzir o animal ao mar;
  • acionar a Fundação Mamíferos Aquáticos pelos telefones 0800 079 3434 ou (79) 99130-0016.
  • A entidade lembra que interferir ou importunar animais marinhos configura crime ambiental.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

conservação de espécies elefante-marinho-do-sul fundação mamíferos aquáticos praia da Aruana resgate de animais marinhos saude animal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Animal foi resgatado em estado grave na Praia da Aruana, em Aracaju
Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

Animal foi resgatado em estado grave na Praia da Aruana, em Aracaju
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Animal foi resgatado em estado grave na Praia da Aruana, em Aracaju
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Animal foi resgatado em estado grave na Praia da Aruana, em Aracaju
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

x