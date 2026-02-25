Em dois meses, mais de 10 mil pessoas já tiraram a CNH do Brasil

Nova CNH - Foto: Agência Brasil

Em pouco mais de dois meses após o lançamento do programa CNH do Brasil, o Ministério dos Transportes registrou que 10.289 brasileiros já concluíram todas as etapas do processo e receberam seus documentos.

O dado é um marco para a gestão pública: antes da implementação deste modelo, o tempo médio para tirar a habilitação no país era de nove meses. Agora, com a integração de dados em ambiente digital único, o ciclo completo tem sido finalizado em cerca de 60 dias, reduzindo drasticamente a burocracia e as filas de espera.

Digitalização e padronização nacional

A espinha dorsal da CNH do Brasil é o aplicativo oficial, que já ultrapassou a marca de 50 milhões de usuários. Através da plataforma, o candidato organiza o curso teórico, agenda exames médicos e psicológicos e acompanha a coleta biométrica.

Para garantir que a agilidade não comprometa a segurança, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) publicou o Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular.

O documento estabelece, pela primeira vez, parâmetros rigorosos e claros para a avaliação prática, unificando o que se espera de um novo condutor de norte a sul do país.

Inovação no ensino

Um dos pilares da nova agilidade é a abertura do mercado para instrutores de trânsito autônomos. A medida ampliou a oferta de aulas práticas, permitindo que o aluno escolha o profissional de sua preferência fora das estruturas tradicionais, desde que credenciados.

Até o momento, os números do programa impressionam:

424.349 habilitados: Total de pessoas que emitiram o documento desde o início das novas regras.

Total de pessoas que emitiram o documento desde o início das novas regras. 3 milhões de alunos: Candidatos que iniciaram a formação de condutores diretamente pela plataforma digital.

Candidatos que iniciaram a formação de condutores diretamente pela plataforma digital. 52.195 cursos práticos: Ministrados exclusivamente pela nova rede de instrutores autônomos.

Como ingressar no novo modelo

Para os cidadãos que desejam iniciar o processo, o primeiro passo é o cadastro no portal do Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo oficial.

A plataforma guia o usuário por cada fase, eliminando a necessidade de deslocamentos desnecessários para conferência de documentos e taxas, centralizando tudo em um fluxo intuitivo e transparente.

A meta do governo é que, até o final de 2026, o modelo digital seja o padrão absoluto, consolidando a CNH do Brasil como uma das ferramentas de cidadania mais eficientes do Estado.