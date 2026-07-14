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Embaixada dos EUA abre 155 vagas para curso de inglês gratuito

Inscrições online estão abertas até o dia 20 de julho

Alice Paulilo
Por
Curso gratuito de inglês é oferecido pelos EUA
Curso gratuito de inglês é oferecido pelos EUA - Foto: Freepik / Magnific

A Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil abriu 155 vagas para um curso gratuito de inglês com foco no desenvolvimento de competências na área do empreendedorismo e da tecnologia. As inscrições são voltadas para pessoas de 18 a 30 anos, residentes do Brasil.

O curso faz parte do programa Access to American Innovation organizado pelo Escritório Regional de Língua Inglesa (RELO), em parceria com o Grupo +Unidos, e será oferecido na modalidade online, com carga horária total de 100 horas e início das aulas previsto para setembro de 2026.

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Para participar, é necessário ter conhecimento básico de inglês, interesse nas áreas de tecnologia ou empreendedorismo e acesso a computador e internet. As inscrições seguem abertas até o dia 20 de julho pelo site oficial do programa.

Do total de vagas disponíveis, 30 serão destinadas ao projeto Geração Caldeira, do Instituto Caldeira.

Qual o objetivo do curso?

A formação tem como objetivo ampliar o uso do inglês em situações do ambiente profissional, com conteúdos voltados para comunicação em reuniões, elaboração de e-mails, produção de relatórios, construção de perfil profissional e apresentação de projetos.

Além do idioma, os participantes terão acesso a conteúdos relacionados à tecnologia e ao empreendedorismo, com trilhas de especialização, mentorias com profissionais do mercado e oportunidades de networking.

Como funciona

O curso será dividido em três etapas:

  • A primeira será voltada para o inglês aplicado ao mercado de trabalho: o foco é em comunicação profissional e preparação para situações do cotidiano corporativo.
  • Na segunda etapa, os participantes poderão escolher entre duas trilhas de especialização: English for Technology, com temas como computação em nuvem, inteligência artificial e metodologias ágeis; ou English for Entrepreneurship, voltada para modelos de negócios, liderança, startups, técnicas de apresentação de projetos e investimentos.
  • Para a última etapa: os alunos contarão com mentorias e atividades de conexão com profissionais do mercado.

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Serviço

  • Vagas: 155
  • Formato: Online
  • Carga horária: 100 horas
  • Público: Pessoas de 18 a 30 anos, residentes no Brasil, com conhecimento básico de inglês
  • Inscrições: Até 20 de julho através do site
  • Início das aulas: Setembro de 2026
  • Custo: Gratuito
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