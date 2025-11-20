Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Embrapa recebe aval da Anvisa para pesquisar cultivo de cannabis

Embrapa será inspecionada e acompanhada pela Anvisa durante todo o processo

Luan Julião

Por Luan Julião

20/11/2025 - 16:45 h
Medida segue decisões recentes do STJ e investimentos federais
Medida segue decisões recentes do STJ e investimentos federais -

A Embrapa recebeu, nesta quarta-feira, 19, uma autorização inédita da Anvisa que permite à estatal iniciar pesquisas com o cultivo de cannabis no Brasil. O aval é restrito ao campo científico e não inclui qualquer possibilidade de comercialização dos materiais produzidos.

Em comunicado, a empresa destacou que o sinal verde representa um passo decisivo para que o país desenvolva conhecimento próprio sobre a planta, diminuindo a dependência de insumos importados e oferecendo subsídios técnicos para futuras decisões do setor regulatório. O avanço vem na esteira da liberação de mais de R$ 13 milhões destinados a investigações envolvendo o canabidiol (CBD), um dos compostos de maior interesse científico extraídos da cannabis.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A cannabis, gênero do qual faz parte a Cannabis sativa, inclui a espécie popularmente conhecida como maconha. Seus derivados vêm sendo incorporados ao tratamento de diversas condições de saúde, como epilepsia refratária, dor crônica, Alzheimer, ansiedade e Parkinson. No Brasil, a Anvisa autoriza desde 2014 a importação de medicamentos que utilizam componentes da planta.

O tema ganhou força em 2024, quando o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que empresas podem obter autorização sanitária para importar sementes e cultivar cannabis sativa com finalidades medicinais, farmacêuticas ou industriais. Em outubro, o governo federal pediu mais tempo para finalizar as regras que vão orientar essas autorizações.

Fiscalização da Anvisa

Antes de iniciar os experimentos, a Embrapa será submetida a uma inspeção presencial da agência reguladora e deverá cumprir um conjunto rigoroso de normas de segurança e rastreabilidade. A Anvisa acompanhará todas as etapas e poderá determinar ajustes ao longo do processo.

As regras proíbem qualquer destino comercial para os resultados das pesquisas. O material vegetal produzido, desde que não possa ser propagado, só poderá ser transferido para instituições de pesquisa previamente habilitadas pela própria agência.

Leia Também:

COP30: governador diz que incêndio foi controlado
Mercado de cannabis chega a quase R$ 1 bilhão no Brasil
Cidade de Neymar: veja imagens do projeto de R$250 milhões

O relator responsável pela análise do pedido na Anvisa, Thiago Lopes Cardoso Campos, afirmou que a iniciativa reforça o compromisso do órgão com ciência, inovação e proteção sanitária. Para ele, a autorização amplia a capacidade do país de gerar conhecimento, fortalece a autonomia tecnológica e contribui para enfrentar desafios relacionados à saúde pública e ao desenvolvimento nacional.

Embrapa estruturou três pilares de pesquisa:

  • conservação e caracterização de germoplasma;
  • desenvolvimento de bases científicas e tecnológicas para aplicações medicinais;
  • pré-melhoramento de cânhamo destinado à produção de fibras e sementes.

A estatal justificou a solicitação citando o aumento do interesse global pela cannabis e sua importância econômica, social, ambiental e terapêutica. Segundo a instituição, todas as exigências impostas pela Anvisa serão seguidas integralmente.

Em nota, o diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, Clenio Pillon, afirmou que a autorização excepcional representa um marco para a empresa e coroa quase dois anos de esforços para integrar, de maneira estruturada, a agricultura às demandas crescentes da saúde pública.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa canabidiol cannabis Embrapa Pesquisa científica saúde pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Medida segue decisões recentes do STJ e investimentos federais
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Medida segue decisões recentes do STJ e investimentos federais
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Medida segue decisões recentes do STJ e investimentos federais
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

Medida segue decisões recentes do STJ e investimentos federais
Play

VÍDEO: motociclista morre durante apresentação no Beto Carrero World

x