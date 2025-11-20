Mercado de cannabis chega a quase R$ 1 bilhão no Brasil

Mercado de cannabis medicinal alcança R$ 971 milhões - Foto: Fiocruz

O mercado de cannabis medicinal no Brasil deve movimentar R$ 971 milhões no ano de 2025, de acordo dados do anuário de "Mercado Growshops, Headshops e Marcas 2025" feito pela consultoria Kaya Mind.

De acordo com o levantamento, o país registra 873 mil pessoas que fazem uso da cannabis medicinal em algum tratamento, o acesso para esse tipo de medicina se dá por três entradas:

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Via importações: 354 mil (40,55%);

Via farmácias: 293 mil (33,6%);

Via atendimentos por associações: 226 mil (25,85%).

Em 10 anos, o poder público já destinou R$ 377,7 milhões para o fornecimento destes produtos, de acordo com os dados do anuário. Vale ressaltar que há 27 hectares destinados ao plantio dessas plantas mapeados pela consultoria.

O estudo indica que 85% dos municípios brasileiros já registraram ao menos um paciente tratado por cannabis medicinal desde o ano de 2019. Já o número de profissionais que prescrevem este tratamento ultrapassa 55 mil.

Ao todo, 68 empresas já protocolaram 210 pedidos de Autorização Sanitária pela RDC 327/19. Já houve 24 aprovações até o momento.