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HOMOFOBIA

Empresa é condenada após chefe chamar funcionária de “sapatão”

Funcionária alegou que recebia diversos xingamentos homofóbicos durante a jornada de trabalho

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
A empresa deverá pagar uma indenização
A empresa deverá pagar uma indenização - Foto: Ilustrativa | Magnific

Uma empresa foi condenada pelo crime de assédio moral pela 2ª Vara do Trabalho de Barueri (SP). Segundo o órgão, o superior hierárquico da loja teria proferido uma série de falas homofóbicas contra uma funcionária, chamando-a de “sapatão” e “chupa bife”.

O chefe deverá pagar uma indenização de valor equivalente a cinco vezes o último salário da trabalhadora, que era alvo de ofensas e ridicularizações relacionadas a sua sexualidade e seu peso.

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Cobranças, ameaças e exposição vexatória

Em seu relato, presente nos autos do processo, a vítima revelou que ela sofria cobranças excessivas, ameaças de demissão e exposição vexatória em rankings de produtividade, além das ofensas diárias.

Ainda segundo a funcionária, o chefe chegou a compartilhar a imagem de uma pessoa gorda derrubando uma cidade e afirmou que se tratava dela, fazendo com que o resto dos funcionários rissem da situação.

Responsável pelo caso, a juíza Elisa Augusta de Sousa Tavares informou que a condenação foi baseada na situação explícita de gordofobia e violência discriminatória.

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