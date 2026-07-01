Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

ESCRAVIDÃO

Grupo de indígenas é resgatado em situação análoga à escravidão

As vítimas eram submetidas a atividades sem garantia de direitos básicos

Franciely Gomes
Por
Registro dos resgate dos indígenas
Registro dos resgate dos indígenas - Foto: Divulgação | MPT-RS

Um grupo de indígenas foi resgatado de uma fazenda no interior de Glorinha, região metropolitana de Porto Alegre (RS). De acordo com o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS), seis trabalhadores foram encontrados em condições análogas à escravidão.

Integrantes do povo Guarani, os indígenas eram homens entre 20 e 30 anos, onde dois deles se comunicavam apenas na língua natal e não compreendiam bem o português. Um deles é migrante argentino, dois são de Santa Catarina e os outros três, do Rio Grande do Sul.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

CASO EM INVESTIGAÇÃO

Afastada por maus-tratos em creche, funcionária é encontrada morta
Afastada por maus-tratos em creche, funcionária é encontrada morta imagem

ELEIÇÕES 2026

Otto Alencar manda recado a Gilberto Kassab em agenda com Lula na BA
Otto Alencar manda recado a Gilberto Kassab em agenda com Lula na BA imagem

CRISE NO PL

Michelle Bolsonaro recusa gravar novo vídeo favorável a Flávio
Michelle Bolsonaro recusa gravar novo vídeo favorável a Flávio imagem

Ainda segundo o MPT, as vítimas apresentavam estado de vulnerabilidade no momento do resgate, que foi realizado nesta terça-feira, 30. Testemunhas alegaram que eles viviam alojados em situação degradante e tinham os direitos trabalhistas negligenciados.

O proprietário do local foi preso em flagrante pela Polícia Federal e passará por uma audiência do MPT em julho. Os empregadores também deverão pagar uma indenização aos indígenas por dano moral individual e arcar com as passagens de transporte para o retorno às suas casas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

escravidão indígena Trabalho análogo à escravidão

Relacionadas

Mais lidas