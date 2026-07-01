Grupo de indígenas é resgatado em situação análoga à escravidão

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Um grupo de indígenas foi resgatado de uma fazenda no interior de Glorinha, região metropolitana de Porto Alegre (RS). De acordo com o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS), seis trabalhadores foram encontrados em condições análogas à escravidão.

Integrantes do povo Guarani, os indígenas eram homens entre 20 e 30 anos, onde dois deles se comunicavam apenas na língua natal e não compreendiam bem o português. Um deles é migrante argentino, dois são de Santa Catarina e os outros três, do Rio Grande do Sul.

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Ainda segundo o MPT, as vítimas apresentavam estado de vulnerabilidade no momento do resgate, que foi realizado nesta terça-feira, 30. Testemunhas alegaram que eles viviam alojados em situação degradante e tinham os direitos trabalhistas negligenciados.

O proprietário do local foi preso em flagrante pela Polícia Federal e passará por uma audiência do MPT em julho. Os empregadores também deverão pagar uma indenização aos indígenas por dano moral individual e arcar com as passagens de transporte para o retorno às suas casas.