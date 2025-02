Empresário acusado de estuprar criança em voo é preso em flagrante

Empresário de Petrolina, Pernambuco foi encaminhado para Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, no Rio de Janeiro - Foto: SHIRLEY STOLZE

Um empresário pernambucano de 30 anos foi preso em flagrante suspeito de estupro de vulnerável contra um garoto de 11 anos, durante um voo que seguiu de Miami, nos EUA, para o Rio de Janeiro.

O caso aconteceu na última quinta-feira, 23, e o suspeito foi detido pela Polícia Federal quando desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

O acusado de Petrolina, teria se aproximado da criança e começado a oferecer jogos infantis, quando em seguida passou a abusá-la e praticar um ato libidinoso com o menino. O garoto denunciou o caso para mãe, já na área de desembarque. Ela procurou os policiais federais na Delegacia Especial da Polícia Federal (PF) do aeroporto carioca e denunciou o crime.

Segundo a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), os agentes confirmaram que os relatos da vítima embasaram a prisão em flagrante do agressor.

Por se tratar de um vítima menor de 18 anos, a PF não deu mais detalhes sobre como ocorreu o abuso.

O empresário foi encaminhado à Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, no Rio de Janeiro. Ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, e pode ser condenado a até 20 anos de prisão.