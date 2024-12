Empresário morre em acidente envolvendo 10 carros e um ônibus

Acidente aconteceu entre o cruzamento das avenidas Iguaçu e Presidente Arthur Bernardes, - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um ônibus perdeu os freios e causou um acidente, na manhã desta sexta-feira, 13, na cidade de Curitiba, colidiu com dez veículos e deixou o empresário Marcos Lazario morto. Outras pessoas se feriram, são elas duas mulheres, de 46 e 27 anos, e uma adolescente, de 14 anos.



Marcos era dono de uma churrascaria localizada a cerca de 900 metros do local do acidente. Nas redes sociais, a equipe do restaurante lamentou a morte do empresário e o definiu como "um líder dedicado e apaixonado".

"Deixou sua marca não apenas no negócio, mas nos corações de todos que o conheceram. Marcos, sua memória jamais será esquecida", diz a publicação.

O acidente aconteceu entre o cruzamento das avenidas Iguaçu e Presidente Arthur Bernardes, por volta das 10h20. Dois veículos ficaram completamente destruídos com o impacto, incluindo o que Marcos estava.