PRF apreende carga irregular de óleo de soja avaliada em em mais de R$ 140 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de uma carga de 20 mil embalagens de óleo de soja, avaliada em R$ 143,8 mil, na BR-020, nesta sexta-feira, 13. Durante a abordagem, o motorista do caminhão não apresentou os documentos necessários para o transporte legal da carga.

O caminhoneiro relatou à PRF que recebeu R$ 7,5 mil para transportar os produtos de Goiânia (GO) até Santo Antônio de Jesus, na Bahia. No entanto, ele não possuía os documentos fiscais que comprovassem a regularidade do transporte. Em vez disso, o motorista entregou cupons fiscais destinados ao consumidor final, o que levantou suspeitas.

A carga, os cupons fiscais apresentados, o veículo e o condutor foram encaminhados para a Delegacia de Planaltina da PRF, e posteriormente à Receita Fazendária do Distrito Federal, para que as medidas legais adequadas fossem tomadas.