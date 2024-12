Sambista baiano é acusado de ameaçar e agredir ex-mulher

Biriguidi e Flávia Fal terminaram brigados - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O sambista Nadson Ávila, conhecido em Salvador como Biriguidi, e Flávia Fal estão envolvidos em uma grande confusão, nesta sexta-feira, 13. Depois que negou ter traído o músico, a mulher fez uma grave acusação contra ele, dizendo que foi ameaçada e agredida fisicamente e verbalmente.

Leia Mais:

>>> Homem de 40 anos revela ser filho de Sérgio Reis e pede DNA

>>> Influenciadora acusa Carlinhos Maia de transfobia: "Crime"

>>> Exame de DNA do suposto filho de Leandro tem resultado revelado

Segundo a versão de Flávia, publicada no Instagram, Biriguidi não aceitou o fim do relacionamento e desejava reatar com ela

Nesta quinta-feira, 12, o músico queria marcar um almoço, mas teve o convite rejeitado. Foi então que ele apareceu no condomínio em que a ex-companheira mora e acabou descobrindo que a ‘fila’ dela já andou.

No vídeo que circula nas redes sociais e mostra o flagrante da suposta traição, o sambista chega a xingar Flávia Fal de “put*” e “vagab*nda”. Ainda não se sabe o que ocorreu depois da gravação, mas a mulher disse que ele ficou completamente agressivo e partiu para cima dela.

“Ele deixou arrombada a minha porta, ele deu várias ‘pezadas’! Tô com o meu corpo todo dolorido, porque ele tentou me sacudir várias vezes, chegou a me agredir em palavras e me agrediu no físico, ao ponto de me sacudir e me jogar no sofá, dizendo que ele eracorno”, acusou.

Flávia Fal também contou que a família dos dois não aprovava o relacionamento deles: “A gente não tem nada, a gente não dá certo, as próprias [famílias] já disseram isso”.

Pronunciamento de Biriguidi

O Portal MASSA! entrou em contato com o sambista Nadson Ávila para saber qual o posicionamento dele diante das acusações feitas por Flávia, bem como sobre toda a repercussão do caso.

Em resposta, ele disse que optou falar com a imprensa apenas quando estiver com apoio jurídico. “Só com meus advogados”, declarou.