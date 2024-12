Influenciadora acusa Carlinhos Maia de transfobia: "Crime"

A influenciadora revelou que já havia registrado um boletim de ocorrência - Foto: Reprodução | Facebook

Romagaga Guidini anunciou em suas redes sociais que irá processar Carlinhos Maia por transfobia e vazamento de dados pessoais. A polêmica começou quando o influenciador divulgou, em seu perfil no Instagram, o nome anterior de Romagaga, utilizado antes de sua transição de gênero, expondo o nome para mais de 33 milhões de seguidores.

Em resposta, Romagaga revelou, por meio de uma conversa no WhatsApp, que soubera do vazamento após ser informada por um contato. No boletim de ocorrência, que também foi compartilhado publicamente, constava o nome anterior de Romagaga. Ela declarou que, pela legislação brasileira, a atitude é considerada transfobia e passível de punição, destacando que o caso poderia ser enquadrado como crime, equiparado ao racismo (Lei nº 7.716/89).

"Já iniciei as providências com o meu advogado. A investigação está em andamento, e a Justiça será feita", afirmou a influenciadora.



Romagaga ainda fez um desabafo direto para Carlinhos Maia: "Você tem o direito de abrir um processo de calúnia, mas o que fez vai muito além de briga de internet. Expor meus dados pessoais, colocar minha segurança em risco e praticar transfobia é inaceitável."



A influenciadora também revelou que já havia registrado um boletim de ocorrência na Delegacia da Diversidade e aguarda agora o início da investigação policial para dar seguimento ao processo criminal.