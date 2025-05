Empresário que roubou obras de arte tem prisão preventiva decretada

João Ricardo Rangel Mendes, ex-CEO da Hurb - Foto: Divulgação

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a prisão preventiva do empresário João Ricardo Rangel Mendes, ex-CEO da Hurb (antigo Hotel Urbano) durante audiência de custódia realizada neste domingo, 27.

O empresário de 44 anos foi preso na sexta-feira, 25, por furtar obras de arte de um hotel e um escritório em um shopping de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Entre as obras que teriam sido levadas pelo empresário estão um quadro e três esculturas, avaliados em R$ 23 mil. As informações são do Uol.

A Justiça acatou o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. O juiz afirmou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, em razão "da concreta periculosidade do custodiado e da pluralidade de suas condutas".

Polêmicas

O histórico recente de João Mendes é repleto de polêmicas. Ele esteve no cargo como CEO da Hurb até 2023, quando foi destituído do cargo após ofender clientes.

No período, a empresa também enfrentava problemas após centenas de reclamações por voos cancelados e hotéis em péssimas condições. Atualmente, a Hurb enfrenta milhares de ações na Justiça, o que representa quase R$ 4 milhões em indenização.