Empresário usa helicóptero para jogar carnes sobre cidade brasileira
Ação aérea viralizou, dividiu opiniões nas redes sociais e motivou nota oficial
Por Beatriz Santos
Uma ação inusitada realizada em Aparecida de Goiânia chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira, 24. O empresário Leandro Batista Nobrega, proprietário do Frigorífico Goiás, utilizou um helicóptero para distribuir carnes a moradores da periferia da cidade, lançando os alimentos do alto.
Vídeos que circulam na internet mostram a aeronave sobrevoando uma área de pasto enquanto pessoas correm atrás das peças de carne jogadas do helicóptero. Nas imagens, o empresário aparece acompanhado da esposa.
A iniciativa foi registrada e divulgada pelo próprio Leandro, que classificou a ação como “Natal Solidário 2025”.
Reações divididas nas redes
A repercussão foi imediata. Nos comentários das publicações, internautas se dividiram entre elogios e críticas à forma como a distribuição foi realizada.
“Parabéns! Bela iniciativa!!”, comentou um seguidor. Já outro internauta criticou duramente a ação: “Jogar alimentos de um helicóptero é o completo oposto de justiça social, essa ação animaliza e humilha pessoas. Este ato foi asqueroso e bizarro, colocar uma música cristã só piora a situação. Melhorem!”.
Outro ponto que gerou debate foi o fato de algumas carnes distribuídas estarem estampadas com fotos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do cantor sertanejo Gusttavo Lima, o que ampliou a discussão nas redes sociais.
Posicionamento do frigorífico
Após a repercussão, o frigorífico se manifestou por meio de nota, afirmando que a decisão de realizar a entrega daquela forma levou em conta critérios de segurança e responsabilidade.
“A organização tentou, por diversas vezes, estabelecer uma fila exclusiva para as crianças, visando proporcionar uma experiência segura e ordenada. Apesar dos esforços da equipe, infelizmente não houve colaboração por parte de alguns adultos, que não respeitaram a organização definida, gerando uma situação de risco”.
Segundo o estabelecimento, outras imagens mostram o helicóptero pousado em solo, com moradores reunidos e crianças segurando kits de churrasco, o que, de acordo com a empresa, demonstraria a tentativa de garantir uma distribuição mais organizada.
