Encontro de jornalistas promove debate sobre crise climática global

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Diante dos crescentes desafios da crise ambiental no país, o Instituto Clima e Sociedade (ICS) promoveu, em São Paulo, o 3º Encontro de Jornalistas, com o tema "Impactos sociais e econômicos do clima no Brasil". O evento, realizado entre os dias 6 e 7 de agosto, reuniu comunicadores e especialistas para debater a cobertura de desastres ambientais e contou com a presença do Grupo A TARDE entre os convidados.

Durante as atividades, as discussões abordaram desde a atuação da imprensa na linha de frente das coberturas até o papel das cidades, estados e da União no enfrentamento das emergências climáticas.

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Ausência de previsibilidade exige nova gestão pública

No encerramento das apresentações nesta sexta-feira, 7, a diretora executiva do ICS, Maria Neto, alertou para o fim dos padrões históricos de clima e a consequente perda de previsibilidade. Essa nova realidade impõe uma mudança urgente no planejamento dos gestores públicos.

"Estamos falando de riscos com os quais a gente não tem a mesma previsibilidade que tinha historicamente. Portanto, a gente tem que tomar decisões de investimento em infraestrutura, agricultura, financiamento ou gestão considerando uma outra forma de tratar esses riscos", explicou a executiva.

Eventos extremos serão mais frequentes e intensos

Maria Neto reforçou que o cenário para as próximas décadas prevê consequências sociais e ambientais ainda mais duras para o país, exigindo capacidade contínua de adaptação.

"Basicamente, nós estamos falando que os impactos vão ser mais intensos e frequentes, pois a gente não sabe exatamente onde eles vão acontecer, qual vai ser a frequência e a intensidade exatamente", destacou a diretora do ICS.

*Repórter viajou para cobertura à convite do Instituto Clima e Sociedade (ICS).