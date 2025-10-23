Enem 2025: estudantes já podem olhar locais de prova

Enem 2025 acontece em novembro - Foto: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), disponibilizou, nesta quinta-feira, 22, o cartão de confirmação de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025, que acontecerá nos dias 9 e 16 de novembro. Assim, quem for realizar a prova já pode conferir o local para o qual foi sorteado.

O documento está disponível na 'Página do Participante' (confira aqui), com informações sobre a prova, como local, número de inscrição, data e hora. Caso o participante precise de qualquer auxílio ou orientação especial, o cartão também registrará a solicitação.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

COP30

Por conta da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), as provas do Enem serão aplicadas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro nas cidades paraenses de Belém, Marituba e Ananindeua. Por conta do adiamento, o cartão do participante será divulgado posteriormente.

Enem 2025

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 acontecerá entre os dias 9 e 16 de dezembro. No primeiro final de semana serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Suas Tecnologias, e Redação.

No segundo final de semana serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Cada área terá 45 questões.