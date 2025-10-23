BRASIL
Enem 2025: estudantes já podem olhar locais de prova
Provas acontecem nos dias 9 de 16 de novembro
Por Cássio Moreira
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), disponibilizou, nesta quinta-feira, 22, o cartão de confirmação de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025, que acontecerá nos dias 9 e 16 de novembro. Assim, quem for realizar a prova já pode conferir o local para o qual foi sorteado.
O documento está disponível na 'Página do Participante' (confira aqui), com informações sobre a prova, como local, número de inscrição, data e hora. Caso o participante precise de qualquer auxílio ou orientação especial, o cartão também registrará a solicitação.
COP30
Por conta da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), as provas do Enem serão aplicadas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro nas cidades paraenses de Belém, Marituba e Ananindeua. Por conta do adiamento, o cartão do participante será divulgado posteriormente.
Enem 2025
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 acontecerá entre os dias 9 e 16 de dezembro. No primeiro final de semana serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Suas Tecnologias, e Redação.
No segundo final de semana serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Cada área terá 45 questões.
