HOME > BRASIL
BRASIL

Enem 2025: estudantes já podem olhar locais de prova

Provas acontecem nos dias 9 de 16 de novembro

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

23/10/2025 - 14:31 h
Enem 2025 acontece em novembro
Enem 2025 acontece em novembro -

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), disponibilizou, nesta quinta-feira, 22, o cartão de confirmação de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025, que acontecerá nos dias 9 e 16 de novembro. Assim, quem for realizar a prova já pode conferir o local para o qual foi sorteado.

O documento está disponível na 'Página do Participante' (confira aqui), com informações sobre a prova, como local, número de inscrição, data e hora. Caso o participante precise de qualquer auxílio ou orientação especial, o cartão também registrará a solicitação.

COP30

Por conta da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), as provas do Enem serão aplicadas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro nas cidades paraenses de Belém, Marituba e Ananindeua. Por conta do adiamento, o cartão do participante será divulgado posteriormente.

Enem 2025

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 acontecerá entre os dias 9 e 16 de dezembro. No primeiro final de semana serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Suas Tecnologias, e Redação.

No segundo final de semana serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Cada área terá 45 questões.

Tags:

Educação Enem

