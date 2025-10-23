POLÍTICA
Sete meses fora, Eduardo Bolsonaro escapa de cassação na Câmara
Deputado baiano também votou no processo; saiba posicionamento do parlamentar
Por Flávia Requião
Após sete meses ausente da Câmara dos Deputados, sendo quatro deles em licença, o parlamentar Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se esquivou do processo de cassação, arquivado na quarta-feira, 23, pelo Conselho de Ética.
A votação avaliava a possibilidade de iniciar a apuração, que poderia resultar na perda do mandato do parlamentar. O líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), anunciou que pretende recorrer da decisão junto ao plenário.
O colegiado decidiu, por 11 votos a 7, rejeitar a abertura do processo, com o deputado baiano Ricardo Maia (MDB) entre os que defendiam a instauração do procedimento contra o filho do ex-presidente.
Ao Portal A TARDE, o parlamentar explicou sua posição sobre a votação e a conduta de Eduardo Bolsonaro.
Eu levo muito a sério a atuação parlamentar. Sirvo ao meu país e a Bahia, com muito empenho e determinação no congresso. Por isso, votei pela cassação. O mandato representa presença, responsabilidade e compromisso com o Brasil, não distanciamento
Para ele, “é inaceitável que um deputado permaneça vivendo fora do país, faltando repetidamente às sessões deliberativas e ao dever de representar seus eleitores e, ao mesmo tempo, realize atuações políticas no exterior que fragilizam nossas instituições.”
“Meu voto foi pela ética, pelo Estado de Direito e pelo respeito que os cidadãos esperam de quem ocupa mandato público”, concluiu.
Veja como cada deputado votou:
Votaram pelo arquivamento
- Albuquerque (Republicanos-RR)
- Cabo Gilberto Silva (PL-PB)
- Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP)
- Delegado Fábio Costa (PP-AL)
- Delegado Marcelo (União-MG)
- Domingos Sávio (PL-MG)
- Fausto Jr. (União-AM)
- Gilson Marques (Novo-SC)
- Gustavo Gayer (PL-GO)
- Gutemberg Reis (MDB-RJ)
- Julio Arcoverde (PP-PI)
Votaram contra o arquivamento
- Castro Neto (PSD-PI)
- Chico Alencar (PSOL-RJ)
- Dimas Gadelha (PT-RJ)
- João Daniel (PT-SE)
- Josenildo (PDT-AP)
- Maria do Rosário (PT-RS)
- Ricardo Maia (MDB-BA)
Meses de ausência
Eduardo Bolsonaro anunciou em 18 de março de 2025 que se licenciaria do mandato parlamentar para morar nos Estados Unidos, onde já estava desde o final de fevereiro. O período de licença foi estipulado em 120 dias e terminou em 20 de julho.
Desde o fim da licença, o deputado permanece como faltante na Câmara, sem participar das sessões deliberativas. Desconsiderando o recesso parlamentar de 14 dias, entre 18 e 31 de julho, ele ficou aproximadamente 4 meses e 5 dias ausente da Casa.
Principais pontos resumidos sobre a ausência de Eduardo Bolsonaro:
- Início da licença: 18 de março de 2025, para morar nos Estados Unidos, onde já estava desde o final de fevereiro.
- Duração da licença: 120 dias, encerrando em 20 de julho de 2025 (aproximadamente 4 meses).
- Período como faltante: Desde 21 de julho até 23 de outubro de 2025 (aproximadamente 3 meses).
- Ausência total da Câmara: Cerca de 7 meses e 8 dias incluindo licença e faltas subsequentes.
- Situação atual: O deputado permanece ausente das sessões deliberativas e do exercício pleno do mandato.
Apesar da vitória no Conselho, Eduardo ainda responde a três outros pedidos de cassação. As demais solicitações de perda de mandato têm o mesmo argumento e foram enviadas para a Mesa Diretora da Câmara para definir se eles voltarão ao colegiado todos juntos, em um mesmo caso, ou separados. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que fará isso até sexta
No pedido analisado nesta quarta, Eduardo era acusado de ataques à democracia. A ação de cassação foi apresentada pelo PT, que alegou que o parlamentar teria agredido instituições como o STF e pressionado autoridades estrangeiras a impor sanções contra o Brasil.
O caso teve como relator o deputado Marcelo Freitas (União-MG), que se posicionou ao lado de Eduardo. Em seu parecer, ele recomendou o arquivamento do pedido, afirmando que não existem fatos suficientes para justificar a perda do mandato.
