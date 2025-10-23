Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Bahia destina R$ 5 milhões para formação de novos atletas

Programa FazAtleta apoia atletas e eventos esportivos por meio de incentivo fiscal

Flávia Requião

Por Flávia Requião

23/10/2025 - 10:53 h | Atualizada em 23/10/2025 - 11:28
FazAtleta é uma das principais ferramentas de incentivo ao esporte olímpico e paralímpico do estado
FazAtleta é uma das principais ferramentas de incentivo ao esporte olímpico e paralímpico do estado -

O Governo da Bahia sancionou nesta quinta-feira, 23, um aporte de R$ 5 milhões para o Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador (FAZATLETA), referente ao exercício de 2025. O objetivo é ampliar ações de incentivo fiscal que apoiem atletas em diferentes modalidades e impulsionar o desenvolvimento do esporte amador no estado.

O decreto estabelece a liberação dos recursos como verba suplementar, que integra um investimento total de R$ 10 milhões, anunciado em abril pelo governo baiano.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Marido de prefeita investigada pela PF já teve problemas com a Justiça
Misoginia: ódio contra mulheres pode virar crime
CPMI do INSS ouve ex-procurador-geral e esposa nesta quinta

O programa é coordenado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em parceria com a Secretaria da Fazenda (Sefaz) e permite que empresas instaladas na Bahia apoiem financeiramente atletas ou eventos esportivos com desconto no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), recebendo abatimento de até 80% sobre o tributo.

Criado em 1999, o FazAtleta já passou por diferentes gestões e continua como uma das principais ferramentas de incentivo ao esporte olímpico e paralímpico do estado, fortalecendo talentos e projetos esportivos locais.

O que você precisa saber sobre o FazAtleta:

  • Aporte de R$ 5 milhões – Governo da Bahia destina verba suplementar ao programa FazAtleta para 2025.
  • Objetivo do programa – Incentivar atletas e fomentar o desenvolvimento do esporte amador no estado.
  • Incentivo fiscal – Empresas que apoiam projetos esportivos recebem abatimento de até 80% no ICMS.
  • Histórico do programa – Criado em 1999, o FazAtleta é voltado ao esporte olímpico e paralímpico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

FazAtleta ICMS incentivo fiscal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
FazAtleta é uma das principais ferramentas de incentivo ao esporte olímpico e paralímpico do estado
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

FazAtleta é uma das principais ferramentas de incentivo ao esporte olímpico e paralímpico do estado
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

FazAtleta é uma das principais ferramentas de incentivo ao esporte olímpico e paralímpico do estado
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

FazAtleta é uma das principais ferramentas de incentivo ao esporte olímpico e paralímpico do estado
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x