Bahia destina R$ 5 milhões para formação de novos atletas

FazAtleta é uma das principais ferramentas de incentivo ao esporte olímpico e paralímpico do estado - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Governo da Bahia sancionou nesta quinta-feira, 23, um aporte de R$ 5 milhões para o Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador (FAZATLETA), referente ao exercício de 2025. O objetivo é ampliar ações de incentivo fiscal que apoiem atletas em diferentes modalidades e impulsionar o desenvolvimento do esporte amador no estado.

O decreto estabelece a liberação dos recursos como verba suplementar, que integra um investimento total de R$ 10 milhões, anunciado em abril pelo governo baiano.

O programa é coordenado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em parceria com a Secretaria da Fazenda (Sefaz) e permite que empresas instaladas na Bahia apoiem financeiramente atletas ou eventos esportivos com desconto no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), recebendo abatimento de até 80% sobre o tributo.

Criado em 1999, o FazAtleta já passou por diferentes gestões e continua como uma das principais ferramentas de incentivo ao esporte olímpico e paralímpico do estado, fortalecendo talentos e projetos esportivos locais.

O que você precisa saber sobre o FazAtleta: