Bahia destina R$ 5 milhões para formação de novos atletas
Programa FazAtleta apoia atletas e eventos esportivos por meio de incentivo fiscal
Por Flávia Requião
O Governo da Bahia sancionou nesta quinta-feira, 23, um aporte de R$ 5 milhões para o Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador (FAZATLETA), referente ao exercício de 2025. O objetivo é ampliar ações de incentivo fiscal que apoiem atletas em diferentes modalidades e impulsionar o desenvolvimento do esporte amador no estado.
O decreto estabelece a liberação dos recursos como verba suplementar, que integra um investimento total de R$ 10 milhões, anunciado em abril pelo governo baiano.
O programa é coordenado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em parceria com a Secretaria da Fazenda (Sefaz) e permite que empresas instaladas na Bahia apoiem financeiramente atletas ou eventos esportivos com desconto no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), recebendo abatimento de até 80% sobre o tributo.
Criado em 1999, o FazAtleta já passou por diferentes gestões e continua como uma das principais ferramentas de incentivo ao esporte olímpico e paralímpico do estado, fortalecendo talentos e projetos esportivos locais.
O que você precisa saber sobre o FazAtleta:
- Aporte de R$ 5 milhões – Governo da Bahia destina verba suplementar ao programa FazAtleta para 2025.
- Objetivo do programa – Incentivar atletas e fomentar o desenvolvimento do esporte amador no estado.
- Incentivo fiscal – Empresas que apoiam projetos esportivos recebem abatimento de até 80% no ICMS.
- Histórico do programa – Criado em 1999, o FazAtleta é voltado ao esporte olímpico e paralímpico.
