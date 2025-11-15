Menu
SERTÃO

Praia secreta no Nordeste tem encontro único entre sertão e mar

Região é explorada por muitos turistas

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

15/11/2025 - 9:29 h | Atualizada em 15/11/2025 - 10:11
Ponta do Mel
Ponta do Mel -

Esse paraíso é uma mistura entre o sertão e o mar. Com cactos, solo árido e o frescor do bater das ondas, a atração se tornou um lugar imperdível de se visitar. Esse lugar é a praia de Ponta do Mel, que fica no Rio Grande do Norte, no município de Areia Branca.

Ponta do Mel é a única região do Brasil onde o solo árido do sertão e o mar se encontram. Isso ocorre por conta do bioma da Caatinga presente na área.

Explorado por muitos turistas, o vilarejo é pequeno e recatado. De acordo com a revista Viagem e Turismo, cerca de 6 mil pessoas vivem na região, e o sinal telefônico é ausente na maior parte do território.

O que explica esse encontro?

A explicação desse fenômeno está na meteorologia e no papel do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, conhecido como ASAS.

Esse sistema de alta pressão atua como uma “tampa invisível”, empurrando o ar para baixo e impedindo a formação de nuvens. Com isso, o ar úmido que vem do mar não condensa, o que reduz a ocorrência de chuva e mantém o clima seco, mesmo tão perto do oceano.

O que mais esconde Ponta do Mel?

Além da praia, o vilarejo é puro sossego, ideal para quem procura descansar. O pôr do sol é outro destaque, tornando-se o ponto alto da atração. Quando o sol se esconde atrás do solo do sertão, cria um espetáculo único sobre o mar.

Além disso, a região oferece trilhas leves, que podem ser feitas pela manhã ou no fim da tarde.

