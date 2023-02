Esposa de Daniel Alves compara relação com a de Shakira e Piqué

Joana Sanz, esposa do jogador Daniel Alves, preso desde o dia 20 de janeiro sob a acusação de estupro em uma boate na Espanha, usou as redes sociais para fazer uma provocação ao seu marido.

Leia mais: Justiça espanhola nega liberdade provisória de Daniel Alves

"Eu vendo que Shakira tem uma música nova e ainda não lancei nenhuma", escreveu a modelo em uma publicação em seu storie. A tal música referida por Joana foi feita por Shakira para 'detonar' seu ex, que também já foi companheiro de Daniel no Barcelona, Gerard Piqué. A cantora latina e o ex-jogador espanhol se divorciaram devido a uma suposta traição do ídolo do Barça. Recentemente, a música viralizou pelas indiretas ao espanhol.

Após a 'cutucada' no marido, Joana realizou uma enquete questionando se deveria tomar a mesma iniciativa que a artista.