Estudantes começam a receber pagamento do Pé-de-Meia nesta segunda

O pagamento na nova parcela do programa Pé-de-Meia começa a ser realizado nesta seguda-feira, 24, através do Ministério da Educação (MEC). Os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro são os primeiros a receber o valor de R$ 200.

O benefício é um incentivo à frequência às aulas e, para ter direito, eles precisam ter presença mínima de 80% nas aulas e possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular.

Além disso, os participantes têm que estar matriculados no ensino médio matriculados na rede pública regular, entre 14 e 24 anos de idade, ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), entre 19 e 24 anos de idade. Ambos devem estar inscritos no Cadastro Nacional de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Estratégia de pagamento

De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 3,2 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício até a próxima segunda-feira, 2.

Os pagamentos ocorrem até o dia 3 de novembro, conforme o mês de nascimento dos alunos que estão matriculados.

Confira o calendário: