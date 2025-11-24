ATENÇÃO!
Estudantes começam a receber pagamento do Pé-de-Meia nesta segunda
Nona parcela do benefício começa a ser pago aos nascidos em janeiro e fevereiro
Por Luiza Nascimento
O pagamento na nova parcela do programa Pé-de-Meia começa a ser realizado nesta seguda-feira, 24, através do Ministério da Educação (MEC). Os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro são os primeiros a receber o valor de R$ 200.
O benefício é um incentivo à frequência às aulas e, para ter direito, eles precisam ter presença mínima de 80% nas aulas e possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular.
Além disso, os participantes têm que estar matriculados no ensino médio matriculados na rede pública regular, entre 14 e 24 anos de idade, ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), entre 19 e 24 anos de idade. Ambos devem estar inscritos no Cadastro Nacional de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).
Leia Também:
Estratégia de pagamento
De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 3,2 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício até a próxima segunda-feira, 2.
Os pagamentos ocorrem até o dia 3 de novembro, conforme o mês de nascimento dos alunos que estão matriculados.
Confira o calendário:
- nascidos em janeiro e fevereiro recebem em 24 de novembro;
- nascidos em março e abril, em 25 de novembro;
- nascidos em maio e junho, em de 26 de novembro;
- nascidos em julho e agosto, em 27 de novembro;
- nascidos em setembro e outubro recebem em de 28 de novembro;
- nascidos em novembro e dezembro, em 2 de dezembro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes