Estudo revela momento exato em que não dá para lutar contra o sono

Pesquisa foi publicada na revista Nature Neuroscience - Foto: Reprodução | Freepik

Um estudo conduzido por pesquisadores do UK Dementia Research Institute, no Imperial College London, e da Universidade de Surrey, no Reino Unido, aponta que a transição do cérebro da vigília para o sono não ocorre de forma gradual. Segundo os autores, existe um ponto específico em que o cérebro deixa o estado de alerta e passa ao sono de maneira abrupta.

A pesquisa, publicada na revista Nature Neuroscience, indica que esse ponto de inflexão acontece, em média, 4,5 minutos antes de a pessoa adormecer. De acordo com os cientistas, trata-se de um momento anterior aos critérios clínicos tradicionais que definem o início do sono e a partir do qual não há retorno ao estado de vigília.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o estudo, essas mudanças cerebrais “podem ser parcialmente medidas de forma não invasiva com eletroencefalograma (EEG) de couro cabeludo”. Os pesquisadores afirmam que o cérebro atinge um estado irreversível antes do início formal do sono.

Para chegar às conclusões, foram analisados registros de EEG de mais de mil participantes. A partir desses dados, os cientistas extraíram 47 medidas diferentes da atividade cerebral, organizadas em um modelo matemático que permite identificar em que estágio o cérebro se encontra entre a vigília e o sono.

Os resultados mostram que essa medida, chamada de “distância do sono”, permanece estável por um período e depois cai de forma súbita. Com base nesses dados, os autores afirmam que o adormecer não é um processo contínuo, mas marcado por uma mudança abrupta, definida no estudo como uma “bifurcação”.