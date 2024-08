Ex-jogador do Bahia e Flamengo bate carro em ônibus

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-jogador do Flamengo e do Bahia, atualmente meio-campista do Ceará, o argentino Lucas Mugni, sofreu um acidente neste domingo (18) após sair do CT do Vozão, em Porangabuçu. O veículo do jogador colidiu com um ônibus na Avenida João Pessoa. Mugni estava acompanhado do filho, e ambos saíram ilesos do incidente.

O motorista do ônibus e os passageiros também saíram ilesos do acidente. Companheiros de Lucas Mugni no Ceará, como Saulo Mineiro, Erick Pulga e Barceló, compareceram ao local da colisão posteriormente.

O Ceará informou que prestou a assistência necessária e acionou a Autarquia Municipal de Trânsito para lidar com os trâmites do acidente.

Camisa 10 do time, Lucas Mugni foi titular na derrota do Ceará por 2 a 1 para o Mirassol, no sábado (17). Nesta temporada, o argentino acumulou um gol e nove assistências em 31 partidas.

Lucas Mugni teve uma passagem pelo Flamengo em 2014, onde marcou cinco gols e deu uma assistência em 39 jogos, além de ter conquistado o Campeonato Carioca naquela temporada.