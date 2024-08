"Precisamos adequar a máquina ao século 21", diz Lula sobre CNU

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante visita a sala de situação que monitora aplicação da prova - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) acompanhou, na manhã deste domingo, 18, o primeiro turno de aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), o chamado "Enem dos Concursos". Por volta das 11h, o petista visitou a Sala de Situação da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), onde ocorre o monitoramento para tratamento de eventuais incidentes ou vazamento de respostas do certame.

Em visita ao local, o mandatário parabenizou as equipes que contribuíram para a execução dasprovas, que acontece de forma unificada, pela primeira vez, no Executivo federal.

“A participação nas inscrições foi extraordinária. E a diversidade vai ser excepcional. O resultado também espero que seja extraordinário. Precisamos adequar a máquina pública ao século 21”, disse Lula.

Leia também

>> Enem dos Concursos: 4 temas que podem cair na redação

>> CNU: Correios entregam 20 mil malotes de provas na manhã deste domingo

>> CNU: Candidatos soteropolitanos terão operação especial de transporte

O chefe do Executivo ainda demonstrou preocupação, durante conversa com a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, com uma possível nfiltração do crime organizado no Estado por meio da realização de concursos e cobrou medidas efetivas para coibir esse tipo de ação.

A primeira etapa do CNU, que iniciou às 9h e encerrou às 11h30, não registrou nenhuma intercorrências ou atrasos, de acordo com informações do governo federal. A segunda rodada do exame começa às 14h30 e segue até as 18h. Cerca de 2,1 milhões de concurseiros participam do certame ao longo do dia, em mais de 3,5 mil locais de 228 cidades brasileiras.