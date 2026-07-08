Ex-marido de brasileira denunciado por tráfico sexual é procurado pela justiça dos EUA

"Eu me sinto entusiasmada de ver que o processo, que as denúncias estão se encaminhando, a investigação está indo para frente, porque é o que eu sempre pedi. Eu não condenei ninguém, mesmo passando pelo que eu passei. O que eu estou pedindo, e o que eu sempre pedi, foi uma investigação séria, que toda vítima merece".

O desabafo acima é da cabeleireira Aline Alves da Silva, de 38 anos, ao comentar o andamento do processo nos Estados Unidos e afirmar que seu ex-marido está sendo procurado pela Justiça do país.

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Em junho deste ano, ela concedeu entrevista exclusiva ao portal A TARDE e, na ocasião, denunciou o homem por violência sexual, envenenamento, tráfico sexual e comercialização de imagens íntimas sem seu consentimento. Aline revelou que os crimes ocorreram nos EUA, durante os três anos em que foi casada com o suspeito.

Em conversa com o A TARDE, a advogada Carina Goiatá, que está à frente da defesa da cabeleireira, deu mais detalhes sobre o processo.

"Ele está com mandado de prisão em aberto lá nos Estados Unidos, é por descumprimento da medida protetiva. Como a Aline está aqui, esse mandado de busca de prisão também serve para o Brasil. Só que tem que ser feito a comunicação às autoridades brasileiras, isso já foi feito", afirmou.

Ainda segundo Goiatá, o homem já é considerado foragido da Justiça norte-americana, já forneceu endereço errado e ainda não foi localizado.

"Só que eles [policiais dos EUA] não conseguem localizá-lo. E isso já foi informado à autoridade aqui do Brasil, então, ou seja, se ele vier para o Brasil, a autoridade pode fazer o cumprimento também aqui no Brasil desse mandado", explicou.

Nós ficamos sabendo que ele realmente esteve no fórum de Massachusetts, só que ele compareceu lá e o endereço que ele deu também não é um endereço que ele está. Então é meio complicado de encontrar. "Mas, já está na lista de foragido. Hoje, ele é considerado um foragido Carina Goiatá - advogada da vítima

Novos elementos para investigação

Carina Goiatá revelou também que pretende entregar equipamentos eletrônicos à Polícia Federal brasileira para reforçar as investigações em andamento no país. Conforme ela, os aparelhos devem ajudar a esclarecer suspeitas de invasões e outros crimes tecnológicos contra Aline.

"Tem alguns eletrônicos com Aline e nós vamos tentar fazer essa entrega para a Polícia Federal para poder manter a cadeia de custódia e ver se encontra alguma coisa, porque ele poderia muito bem utilizar e até ter feito o hackeamento desses aparelhos", detalhou a defensora.

"Até mesmo sites que ele utilizava e vídeos que ele tentou ganhar dinheiro em função do que fazia, do envenenamento que ele fazia com a Aline", concluiu ela , afirmando que o processo segue sob sigilo para não prejudicar as investigações.

Diante do andamento do processo, Aline avaliou que, apesar de considerar que ainda há um longo caminho pela frente até a conclusão do caso, acredita que os avanços representam um passo importante na busca por justiça.

"É dado isso para a gente por lei, está na lei. Mas, eu sei que é o caminho, no caminho ainda tem bastante batalha, bastante luta, mas já é um começo,", finalizou ela.