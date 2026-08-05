Ex-servidora é condenada após receber mais de R$ 20 mil do Bolsa Família

Uma ex-servidora da Prefeitura de Dom Pedrito, na Campanha Gaúcha, foi condenada pela Justiça Federal por fraudar o sistema de cadastro do Bolsa Família e garantir o pagamento irregular de mais de R$ 20 mil em benefícios sociais. A sentença foi publicada no dia 29 de julho pela 1ª Vara Federal de Rio Grande.

De acordo com a decisão, a mulher inseriu informações falsas no sistema informatizado do município para viabilizar os pagamentos indevidos. Ela foi condenada a três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, mas a pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de um salário mínimo. Além disso, terá que devolver R$ 20.216 aos cofres públicos. A decisão ainda cabe recurso.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Esquema envolveu 12 registros fraudulentos

Segundo denúncia do Ministério Público Federal (MPF), as irregularidades ocorreram entre julho de 2018 e abril de 2019. Nesse período, a então servidora realizou 12 cadastros fraudulentos ligados a três pessoas, permitindo o pagamento indevido do benefício.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) não divulgou a identidade da condenada.

As investigações tiveram início após uma auditoria realizada pela Prefeitura de Dom Pedrito identificar inconsistências nos registros dos beneficiários. A análise apontou que havia três pessoas com o mesmo nome, diferenciadas apenas pela ordem ou abreviação dos sobrenomes.

Cada uma delas possuía quatro cadastros distintos, situação que levou o sistema a reconhecer os registros como se fossem de pessoas diferentes, liberando quatro benefícios para cada beneficiário.

Família da acusada estava entre os beneficiários



Informações repassadas pela Caixa Econômica Federal ao TRF4 apontaram que os dados falsos foram inseridos utilizando o CPF da própria servidora. Entre os beneficiários estavam o então companheiro da acusada e a mãe dela.

As imagens do sistema de monitoramento da instituição financeira também integraram as provas do processo. Os registros mostraram que, em uma ocasião, a mãe da ex-servidora realizou o saque dos valores. Em outras retiradas, o companheiro da acusada foi quem recebeu o dinheiro, inclusive acompanhado pela própria funcionária em alguns momentos.

Ex-servidora confessou fraude durante o processo

Durante a ação, a mãe da acusada afirmou que não solicitou o benefício para uso próprio. Segundo o depoimento, ela trabalhava como empregada doméstica, tinha renda suficiente e apenas realizou os saques a pedido da filha para ajudar nas despesas do neto, diagnosticado com autismo.

Já a ex-servidora confessou ter cometido a fraude durante o interrogatório. Ela alegou dificuldades financeiras e afirmou que os recursos foram utilizados para custear despesas da família e do filho. Também declarou que seus familiares não participaram da criação do esquema e manifestou arrependimento.

Ao analisar o caso, o magistrado entendeu que os argumentos apresentados não afastam a responsabilidade criminal. Na sentença, destacou que não houve comprovação de uma situação de risco imediato que justificasse a prática do crime e ressaltou que a acusada possuía remuneração proveniente do cargo público que ocupava na época dos fatos.