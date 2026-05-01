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FAB investiga caso de avião que saiu de Salvador e sofreu incidente em Congonhas

Caso foi classificado como perda de separação, quando aeronaves ficam mais próximas do que o permitido

Victoria Isabel
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| Atualizada em

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Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo
Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo - Foto: Divulgação

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu investigação para apurar a aproximação entre duas aeronaves das companhias Azul Linhas Aéreas e Gol Linhas Aéreas, registrada na manhã de quinta-feira, 30, no Aeroporto de Congonhas. Uma das aeronaves havia saído de Salvador, capital da Bahia.

O episódio envolveu um Boeing 737-800 da Gol, que chegava de Salvador e se preparava para pouso, e um Embraer E195-E2 da Azul, que iniciava decolagem com destino a Confins (MG). A situação foi identificada a partir de dados do Flightradar24 e também registrada por passageiros.

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Segundo registros de comunicação com a torre de controle, houve atraso na resposta da aeronave da Azul para iniciar a decolagem. Diante do risco, o controlador orientou a interrupção da manobra e determinou que o avião da Gol arremetesse, procedimento padrão de segurança em que o piloto aborta o pouso.

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Na sequência, a torre voltou a instruir a Azul a abortar a decolagem, mas a aeronave seguiu o procedimento, por motivos ainda não esclarecidos. Especialistas apontam que os aviões ficaram muito próximos, o que foge dos padrões ideais de segurança.

O caso foi classificado como perda de separação, quando aeronaves ficam mais próximas do que o permitido. Pelas regras internacionais, aeronaves devem manter cerca de 300 metros de separação vertical para evitar colisões e permitir manobras seguras.

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