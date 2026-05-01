Ondas polares prometem congelar cidades brasileiras nos próximos dias

Previsão é de ventos moderados, com rajadas entre 50 km/h e 60 km/h - Foto: Arquivo | Agência Brasil

Duas ondas de frio vão invadir o Brasil nos próximos dias, provocando queda de temperatura em algumas cidades. Uma massa de ar polar promete vento e risco de geada, provocando a formação de camadas de cristais de gelo em superfícies.

De acordo com a Meteored, a região mais atingida no país é a Sul, quando o fenômeno chega após a passagem de uma frente fria entre sexta-feira, 1º, e sábado, 2, com maior intensidade no Rio Grande do Sul, avançando para Santa Catarina e o Paraná posteriormente.

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A previsão é de ventos moderados, com rajadas entre 50 km/h e 60 km/h, principalmente em áreas costeiras e próximas à Lagoa dos Patos. No entanto, a expectativa é de que, no domingo, 3, o sol volte a aparecer ao longo do dia, com queda na temperatura novamente na madrugada de segunda-feira, 4, podendo ser a mais fria do ano.

Nos próximos dias, Rio Grande do Sul pode registrar temperaturas abaixo de de 0°C nas regiões da Serra do Sudeste e dos Campos de Cima da Serra. O risco é maior no domingo, 3, e segunda-feira, 4.

Em outras regiões do estado, as mínimas devem variar entre 5°C e 10°C, com marcas ainda mais baixas em pontos isolados.

Frio também no Dia das Mães

A tendência é de que o frio dê uma trégua ao longo da semana, mas a baixa temperatura pode voltar com força com a chegada do fim de semana seguinte, quando é comemorado o Dia das Mães.

Para o período, está se desenhando uma massa de ar frio de origem polar.

Previsão do tempo em Salvador

A Região Nordeste não deve ser afetada pelo fenômeno, sobretudo Salvador, que tem previsão apenas de pancadas de chuva para os próximos dias.

Sexta-feira, 1

Apesar da chuva registrada, a previsão do Climatempo é de que o feriado será de Sol, porém, com algumas nuvens. Além disso, existe a possibilidade de chuvas rápidas durante o dia também e à noite.

Somado a isso, a temperatura mínima é de 23 ºC e máxima de 30 ºC.

Sábado, 2

O sábado, 2, terá as mesmas condições climáticas do Dia do Trabalhador, com sol entre algumas nuvens e chance de chuvas rápidas durante o dia e à noite.

As máximas e mínimas também serão as mesmas, de 23 ºC e 30 ºC.

Domingo, 3

Já o último dia do folgão terá algumas mudanças, o céu deve manter a mesma aparência de sol com nuvens. Porém, a diferença fica na chance de chuvas, que, de acordo com o Climatempo, é zero.

As temperaturas devem sofrer uma pequena alteração, com mínima de 25 ºC e máxima de 29 ºC.