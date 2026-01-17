Fala de português sobre gays e beleza no Brasil gera chuva de críticas

Fábio Nobre - Foto: Rede social

Um vídeo publicado nas redes sociais por um escritor português gerou forte repercussão após declarações sobre a sociedade brasileira. Nas imagens, Fábio Nobre afirmou que o Brasil reúne “as mulheres mais lindas do mundo”, mas causou indignação ao dizer que os homens brasileiros não se interessariam por elas.

A fala viralizou rapidamente e passou a ser alvo de críticas. Em outro trecho do vídeo, o escritor disse ter se surpreendido com a quantidade de homens gays que encontrou durante a viagem pelo país, comentário que foi interpretado por parte dos internautas como preconceituoso e baseado em estereótipos.

As declarações dividiram opiniões, mas a maior parte das reações foi negativa. Usuários apontaram que o escritor faz uma leitura superficial da realidade brasileira e reduz a diversidade cultural e social do país a uma percepção pessoal.

Durante o vídeo, Fábio Nobre relatou ter passado cerca de três semanas viajando pelo Brasil, com passagem pela Bahia, além de estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apesar da polêmica, ele também fez elogios ao país, destacando a receptividade, o calor humano e a energia que encontrou, especialmente entre os baianos.

“O Brasil pode ser mais pobre por fora, mas é muito mais rico por dentro”, afirmou o escritor, dizendo ter retornado a Portugal com uma espécie de “ressaca emocional” após a experiência.

Mesmo com os elogios feitos ao país, as declarações sobre os homens brasileiros concentraram a maior parte da repercussão negativa. Nas redes sociais, usuários criticaram o conteúdo do vídeo e apontaram que as falas reforçam estereótipos e generalizações sobre a sociedade brasileira.

