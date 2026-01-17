Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REPERCUSSÃO

Fala de português sobre gays e beleza no Brasil gera chuva de críticas

Fala viralizou rapidamente e passou a ser alvo de críticas

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

17/01/2026 - 19:37 h
Fábio Nobre
Fábio Nobre -

Um vídeo publicado nas redes sociais por um escritor português gerou forte repercussão após declarações sobre a sociedade brasileira. Nas imagens, Fábio Nobre afirmou que o Brasil reúne “as mulheres mais lindas do mundo”, mas causou indignação ao dizer que os homens brasileiros não se interessariam por elas.

Leia Também:

BBB 26: participante aparece nu e gera polêmica no reality show
Intolerância religiosa no BBB 26? Embate de Ana Paula e Pedro causa polêmica
'Bolsa Família não é brinquedo', diz PT após fala polêmica no BBB

A fala viralizou rapidamente e passou a ser alvo de críticas. Em outro trecho do vídeo, o escritor disse ter se surpreendido com a quantidade de homens gays que encontrou durante a viagem pelo país, comentário que foi interpretado por parte dos internautas como preconceituoso e baseado em estereótipos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As declarações dividiram opiniões, mas a maior parte das reações foi negativa. Usuários apontaram que o escritor faz uma leitura superficial da realidade brasileira e reduz a diversidade cultural e social do país a uma percepção pessoal.

Durante o vídeo, Fábio Nobre relatou ter passado cerca de três semanas viajando pelo Brasil, com passagem pela Bahia, além de estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apesar da polêmica, ele também fez elogios ao país, destacando a receptividade, o calor humano e a energia que encontrou, especialmente entre os baianos.

“O Brasil pode ser mais pobre por fora, mas é muito mais rico por dentro”, afirmou o escritor, dizendo ter retornado a Portugal com uma espécie de “ressaca emocional” após a experiência.

Mesmo com os elogios feitos ao país, as declarações sobre os homens brasileiros concentraram a maior parte da repercussão negativa. Nas redes sociais, usuários criticaram o conteúdo do vídeo e apontaram que as falas reforçam estereótipos e generalizações sobre a sociedade brasileira.

Assista

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Fábio Nobre (@fabiomcnobre)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Crítica escritor Português

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fábio Nobre
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Fábio Nobre
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Fábio Nobre
Play

Vídeo: turista é mordida por tubarão durante mergulho em Noronha

Fábio Nobre
Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

x