Falso agente da CIA é preso vestido de padre em Goiás

Um falso agente da CIA foi preso em Caldas Novas (GO) vestido de padre. Roberto Cohen, 56 anos, foi acusado de falsificação de documentos públicos e privados e uso indevido de marcas, logotipos e símbolos da Administração Pública

No momento da prisão foram encontrados mais de 20 identidades com viés religioso relacionadas a missões em diversos países, cerca de 2 mil livros e incontáveis itens com símbolos de autarquias e órgãos federais — nacionais e internacionais e um verdadeiro acervo documental proveniente de falsificações.

As informações obtidas pela coluna são do delegado Tiago Fraga Ferrão, à frente da investigação que mira Roberto, que também responde como Zigmund Cohen – em suposta nacionalidade Israelense.

Apesar das acusações, Cohen foi liberado pela Justiça após audiência de custódia e aguarda a tramitação do processo em liberdade, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Vestido de Padre

Segundo o delegado, no momento da prisão, Cohen usava vestimentas exclusivas para padres, com alva, batina, casula e estola. Ele também segurava um crucifixo e uma bíblia nas mãos.

“Nós encontramos tantas coisas… Pegamos só as mais curiosas para fotografar porque nem cabia tudo na mesa. Havia mais de 20 identidades de padre em nome dele, supostamente obtidas em missões da Igreja Católica pelo mundo”, detalhou.

Investigação

A investigação foi iniciada neste ano, quando os agentes se depararam com uma grande fachada em frente a uma residência localizada na cidade turística.

O local anunciava mais de 2,5 mil cursos profissionalizantes, todos supostamente reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e até mesmo pela Arquidiocese de Caldas Novas, que sequer existe.

A partir das suspeitas, a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) iniciou as diligências. Os agentes encontraram um site, fundado por Cohen, em que ele afirmava ser membro da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Universidade da Flórida. A plataforma também apresentava diversos símbolos. “Uma miscelânea de coisas”, disse o delegado.