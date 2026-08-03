Famárcias apostam em novo modelo focado em produtos de beleza

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Farmácias estão sendo inauguradas no Brasil com foco em perfumes e produtos de beleza. A estratégia leva aos espaços, que antes tinham predominância de medicamentos, um portfólio ampliado de cosméticos premium e profissionais, com maior valor agregado.

Os protudos focam em cuidados para cabelo, pele, maquiagem e perfumaria importada, com o intuito de atrair consumidores de maior renda que buscam esses produtos em outros canais.

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O grupo RD Saúde, dono das drogarias Raia e Drogasil, vai inaugurar a primeira loja com esse foco nesta semana. Com selo "Raia Conceito", o estabelecimento fica no Itaim Bibi, bairro de alto padrão da Zona Oeste de São Paulo. No entanto, a expetcativa é de que o modelo deve ser levado para outras capitais em breve.

Atualmente, os itens correspondem a 24% das vendas do grupo, sendo o segundo segmento de maior rentabilidade, ficando atrás apenas de medicamentos de prescrição.

Remédios continuaram sendo vendidos

Apesar do foco ser perfumaria e produtos de beleza, as farmácias deste modelo continuarão ofertando produtos e serviços tradicionais, mesmo com menor destaque. São eles:

Medicamentos;

produtos de higiene;

suplementos;

vacinas;

testes rápidos.

Com o novo foco, 50 novas marcas devem entrar no portfólio da Raia Conceito, sendo 33 posicionadas no segmento premium como Carolina Herrera, Lancôme, Shiseido, Truss, Wella, Kérastase, Curél e Ryo.

Espaço destinado a influenciadores

Focando no mundo digital, a loja vai contar com espaços específicos para receber influenciadores e criadores de conteúdo. Além disso, haverá um equipamento que promete um "diagnóstico" da pele dos consumidores, que irá recomendar produtos específicos para a rotina de cuidados de cada cliente avaliado.

As lojas do novo modelo terão mais que o dobro do tamanho das tradicionais, que atualmente contam com 150 metros quadrados. Agora, a dimensão é de 364 metros quadrados.