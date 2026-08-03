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"Ladrão e corrupto": Milei ataca Lula e inflama crise no Mercosul

Esta é a segunda vez que presidente argentino faz críticas pesadas ao mandatário brasileiro

Yuri Abreu
Por
Os presidentes Lula e Javier Milei
Os presidentes Lula e Javier Milei - Foto: Luis Robayo/ AFP
Eleições 2026

O presidente da Argentina, Javier Milei, elevou a tensão diplomática com o presidente do Brasil, Lula (PT), afirmando que o petista é "ladrão e corrupto".

A fala do mandatário argentino foi dada em entrevista ao programa “La Cornisa”, da LN+, exibida no domingo, 2. Na ocasião, ele foi questionado sobre as declarações feitas durante convenção do PL, em São Paulo, no final de julho, quando a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República foi homologada.

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“É ladrão. É um ladrão, é corrupto, foi condenado por [ser] ladrão e corrupto. Esteve preso, portanto também é verdade que foi presidiário. E não só isso: o libertaram por uma falha administrativa do procedimento, não por ser inocente”, declarou.

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Interferência nas eleições da Argentina

O argentino repetiu, sem apresentar provas, uma declaração do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de que Lula teria destinado US$ 1 bilhão para favorecer Sergio Massa, adversário de Milei na eleição presidencial argentina de 2023.

“Se há alguém que interfere politicamente na região, foi Lula, contaminando todos os lados com as ideias imundas do socialismo”, disse.

Protesto formal

Depois da primeira declaração dada no Brasil, o Itamaraty chamou para consultas o embaixador brasileiro na Argentina e convocou o representante argentino para apresentar um protesto formal.

Posteriormente, Lula reagiu às falas do presidente argentino, em tom de ironia: “Quem é esse cara?”

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Argentina brasil Javier Milei Lula

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