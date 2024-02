Família de ator da Globo registra ocorrência contra motorista | A TARDE

A família do ator da Globo, Orlando Caldeira, registrou um boletim de ocorrência contra o motorista do carro envolvido no acidente que deixou o artista e o mototaxista Alan da Conceição feridos, no sábado de Carnaval, em Salvador. Familiares das duas vítimas prestaram queixa na delegacia do Rio Vermelho, nessa sexta-feira, 16.

Os dois seguem internados no Hospital Geral do Estado (HGE). O ator ficou em coma após o acidente, mas está lúcido e manifesta sinais de consciência e bons reflexos motores. A irmã de Orlando confirmou o registro do boletim de ocorrência em entrevista ao G1.

“Ele ficou sedado na UTI, por precaução, porque bateu a cabeça no chão e ficou desacordado", disse Giselly Caldeira, afirmando que o irmão corria risco de morte.

O mototaxista Alan da Conceição precisou amputar o dedo polegar de uma das mãos. Ele teve que realizar duas cirurgias após uma fratura exposta na perna.

"Quando eu cheguei no local do acidente, meu marido estava no chão, como Orlando também estava. Acho que ele [Orlando] estava inconsciente, porque ele não abria os olhos e nem respondia", disse a esposa do mototaxista ao G1.

O motorista envolvido no acidente não fugiu do local. Policiais teriam afirmado que ele não realizou teste do bafômetro, apenas se dirigiu à delegacia.

Segundo registro da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o motorista do carro estaria "supostamente fazendo o uso de álcool" quando atingiu Orlando e Alan.