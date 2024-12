Família descobre troca de bebês após 3 anos do nascimento

- Foto: Reprodução

Uma família de Goiás descobriu uma troca de bebês após três anos do nascimento do filho. O parto foi realizado no Hospital da Mulher de Inhumas, uma unidade particular do município da região metropolitana de Goiânia.

A descoberta aconteceu durante um processo de divórcio, no qual o pai pediu um exame de DNA. Os exames de laboratório revelaram que o homem não era o pai e também que a mulher não era a mãe da criança que estava com eles havia três anos.

Diante dos fatos, os pais procuraram a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), que investiga o caso. As informações foram repassadas, por meio de nota, ao Metrópoles. Durante a apuração, a Polícia Civil identificou o casal que seria os pais da criança trocada.

“Os envolvidos já foram ouvidos e o inquérito policial prossegue com diligências em andamento para esclarecer a dinâmica do fato e sua autoria”, diz trecho da nota.

Os investigadores apuram possível crime cometido por profissional de saúde que não identificou corretamente mãe e filho. A pena é prevista no artigo 229 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em caso de condenação, pode haver prisão de seis meses a dois anos.

A unidade particular de saúde ainda não se posicionou.